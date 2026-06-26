Qué tiene que pasar para que Uruguay clasifique a dieciseisavos del Mundial 2026

La selección uruguaya complicó su camino en el Mundial 2026 tras empatar 2-2 frente a Cabo Verde en Miami por la segunda fecha del Grupo H. El equipo de Marcelo Bielsa dejó escapar una ventaja y sumó su segunda igualdad consecutiva luego del 1-1 ante Arabia Saudita en el debut, por lo que llegará a la última jornada con la necesidad de sumar ante España para mantener intactas su ilusión.

La goleada de España por 4-0 sobre Arabia Saudita cambió por completo el panorama. La Roja pasó a liderar el grupo con cuatro puntos y una diferencia de gol importante, mientras que Uruguay y Cabo Verde quedaron con dos unidades. Arabia Saudita, por su parte, cierra el grupo con un punto.

Los escenarios para la Celeste

El partido del próximo 26 de junio en Guadalajara será decisivo para el futuro de Uruguay. La Celeste todavía depende en gran medida de sí misma, aunque ya no tiene margen para seguir dejando puntos por el camino.

Una victoria frente a España le permitiría alcanzar los cinco puntos y asegurar su clasificación a los 16avos de final. Incluso tendría posibilidades de finalizar como líder del grupo, dependiendo de lo que ocurra en el encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudita y de la diferencia de goles.

Si Uruguay empata con España llegará a tres unidades. En ese caso necesitará que Cabo Verde y Arabia Saudita también igualen en el otro partido del grupo. Ese caso dejaría a España con cinco puntos, a Uruguay y Cabo Verde con tres y a Arabia Saudita con dos. La definición entre uruguayos y caboverdianos se resolvería mediante los criterios de desempate.

Una derrota frente a los españoles dejaría a la selección con apenas dos puntos y obligaría a esperar una combinación de resultados en los otros grupos para intentar avanzar como uno de los mejores terceros. Sería el escenario más complejo para el conjunto dirigido por Bielsa.

Marcelo Bielsa una vez que finalizó el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Un cierre de grupo con máxima tensión

Uruguay llegó al Mundial como uno de los candidatos a avanzar sin sobresaltos en el Grupo H, pero los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde lo dejaron contra las cuerdas antes de enfrentar al rival más exigente de la zona. La falta de victorias en los primeros dos encuentros obliga ahora a la Celeste a jugar una verdadera final frente a España.

Más allá de los resultados, Uruguay ha mostrado momentos de buen fútbol en ambos encuentros, aunque los errores defensivos y la falta de eficacia en los momentos clave le impidieron sumar de a tres. El duelo ante España aparece como una oportunidad para revertir esa imagen y sellar el pasaje a la siguiente ronda.

Así está el Grupo H