Periodistas argentinos destrozan a Bielsa: "Más que loco, idiota con berrinches de chico con remera de Che Guevara"

Las particulares posturas de Marcelo Bielsa durante el Mundial 2026 siguen generando repercusiones más allá de Uruguay. Esta vez, las críticas llegaron desde Argentina y tuvieron como protagonistas a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, quienes dedicaron varios minutos de su programa en A24 a cuestionar duramente al entrenador de la selección uruguaya.

La polémica surgió a partir de la costumbre que ha adoptado Bielsa de posar mirando hacia el suelo en las fotografías oficiales y adoptar la misma postura cuando se dirige a los medios en conferencias de prensa.

El gesto ha sido interpretado por algunos observadores como una forma de protesta o desaprobación hacia la organización del torneo o hacia Estados Unidos, una lectura que los periodistas argentinos dieron por válida durante el debate televisivo.

Rossi fue uno de los primeros en expresar su malestar. "Me da vergüenza propia porque es un argentino que está dirigiendo una selección", afirmó al referirse al rosarino. El conductor consideró que Bielsa, de 70 años, mantiene una actitud de permanente confrontación con las instituciones y calificó sus posturas como "berrinches de adolescente" y "berrinches de universitario con la remera del Che Guevara".

Según Rossi, el entrenador uruguayo está "en contra no solamente del imperio, sino también de las organizaciones", y vinculó esa supuesta postura con sus reiteradas diferencias con FIFA y con los protocolos de prensa que exige el organismo.

Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay, en el momento del himno uruguayo previo al cruce ante Arabia Saudita. Foto: CHANDAN KHANNA/AFP fotos.

Feinmann, por su parte, fue todavía más lejos en sus cuestionamientos. "Qué maleducado este hombre", expresó antes de definir a Bielsa como "vendehumo", "fracasado", "mentiroso" y "payasesco". El periodista sostuvo que desde hace años mantiene una visión crítica sobre el entrenador y aseguró que Uruguay terminaría enfrentando dificultades con su conducción.

"Van a tener un problema, se van a acordar de mí", recordó Feinmann sobre lo que, según dijo, había advertido cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció la contratación del técnico.

Otro de los puntos que motivó las críticas fue la decisión de la selección uruguaya de establecer su base de operaciones en México durante la Copa del Mundo, pese a que dos de sus compromisos se disputan en territorio estadounidense. Para Feinmann, esa elección responde a razones ideológicas.

"No quiere tocar Estados Unidos. Pero si el Mundial es ahí y tenés dos partidos en Miami", cuestionó. "¿Por qué tenés que arrastrar tu ideología a un colectivo de 30 jugadores?", agregó.

En uno de los momentos más duros de la charla, el conductor llegó a afirmar que Bielsa es "más idiota que loco", en referencia al histórico apodo que acompaña al entrenador desde sus tiempos en el fútbol argentino.