La periodista que entrevistó a Bielsa reveló un exabrupto peor que el de la eliminación: "Fue más efusivo"

Días después de que se viralizara el video en el que Marcelo Bielsa protagoniza un exabrupto durante una entrevista posterior a la eliminación de Uruguay, la periodista Majo Paiva dio su versión de los hechos y aseguró que el episodio no la sorprendió.

En diálogo con el programa El Partidazo de COPE, un programa radial español, la comunicadora uruguaya contó que el entrenador argentino ya había tenido una reacción similar tras el empate frente a Arabia Saudita, en el debut celeste, aunque aquella vez el momento no quedó registrado porque la transmisión todavía no había comenzado.

"Si luego del primer partido, que se empató y en el que el segundo tiempo dejó una buena imagen, él estaba exacerbado, molesto, cuando Uruguay quedó eliminado ya me la vi venir", señaló.

La periodista también aclaró que la frase que se hizo viral no estaba dirigida hacia ella, sino al camarógrafo. Paiva contó que luego se disculpó con él porque se trataba del técnico de la selección uruguaya. Según relató, el trabajador de FIFA —que solo habla inglés— le respondió que comprendía la frustración por la eliminación, pero que "tampoco es manera de actuar".

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🎙️ Majo Paiva, la periodista que lo sufrió, explica que se esperaba la reacción del técnico



😠 "Contra Arabia y Cabo Verde ya estaba molesto y exacerbado, contra Uruguay ya me la vi venir"



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Explicó que el exabrupto de Bielsa ocurrió mientras el equipo de transmisión lo encuadraba para la entrevista. Después de que le pidieran retroceder un paso, lo hizo, pero al solicitarle que se moviera una vez más fue cuando explotó.

En otra entrevista, concedida al programa Locos por el Fútbol, Paiva profundizó sobre lo ocurrido en el debut de Uruguay. Contó que el puesto destinado a Bielsa todavía no estaba listo cuando el entrenador llegó para brindar la entrevista, a diferencia del correspondiente al técnico rival.

"Marcelo explotó porque no estaba pronta la cámara. Esa vez fue más efusivo", sostuvo.

La periodista remarcó que, aunque entiende el contexto de tensión que vive un entrenador tras un partido, eso no justifica el trato hacia quienes también están trabajando. "No importa si es contra mí o contra el cámara. Somos gente que está trabajando igual que él. Lo único que pido es respeto y profesionalidad", concluyó.