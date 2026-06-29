Dónde ver Alemania vs. Paraguay en vivo hoy lunes 29 de junio por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Alemania y Paraguay jugarán el lunes 29 de junio de 2026 a las 17:30 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Boston de Foxborough, Estados Unidos.

El duelo llega con un contraste marcado: el seleccionado alemán mostró pegada y capacidad de reacción durante el torneo, mientras que el equipo guaraní alternó una caída dura, una victoria de mucho oficio y un empate cerrado. En una instancia de margen mínimo, el pulso estará en cómo Paraguay logra contener el volumen ofensivo rival sin resignar la movilidad que le dio resultado en sus mejores pasajes.

Dónde ver el partido entre Alemania y Paraguay en vivo

Para quienes busquen dónde ver el partido, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable. En streaming, podrá seguirse a través de DGO, y también por plataformas como Paramount+, DAZN o Flow, según la disponibilidad de cada operador en la región.

Gustavo Velázquez y Julio Enciso celebrando la victoria de Paraguay ante Turquía. Fot: RICHARD HEATHCOTE/AFP fotos.

Paraguay va por un hito histórico frente a Alemania en dieciseisavos

Alemania afrontará este compromiso con una campaña de alto impacto ofensivo, aunque no exenta de advertencias. En su recorrido venció 7-1 a Curazao, con goles de Felix Kalu Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, además de otra definición de Havertz. Luego superó 2-1 a Costa de Marfil en un partido que se le había complicado por el gol de Franck Kessié, pero que revirtió con un doblete de Undav, el segundo en el 90+4. Su tropiezo fue ante Ecuador, que le ganó 2-1 pese al gol inicial de Leroy Sané.

Deniz Undav celebrando su segundo gol frente a Costa de Marfil. EDUARDO LIMA/EFE

En ese contexto, Undav aparece como el goleador alemán más determinante del torneo, con tres tantos, mientras que Havertz suma dos y Wirtz, Kimmich, Nmecha y Brown figuran entre las piezas que han sostenido la producción ofensiva. Por peso histórico, Alemania sigue siendo una selección de máxima exigencia en los Mundiales: se espera de ella protagonismo, dominio territorial y capacidad para imponer ritmo, incluso cuando el partido se vuelve adverso.

Paraguay llegará con un recorrido más irregular y mucho más físico. Cayó 4-1 ante Estados Unidos en un estreno adverso que incluyó un gol en contra de Damián Bobadilla y el descuento de Maurício, asistido por Julio Enciso; después levantó con un 1-0 frente a Turquía gracias al tanto temprano de Matías Galarza, también con asistencia de Enciso, y cerró con un 0-0 ante Australia. La roja a Miguel Almirón en el duelo con Turquía y la acumulación de amarillas en distintos partidos marcan un costado disciplinario a vigilar.

La Albirroja tendrá en Enciso a uno de sus futbolistas más influyentes por su participación directa en dos goles, mientras que Galarza y Mauricio son los autores paraguayos en este Mundial.

Paraguay no parte con el mismo peso mundialista que Alemania, pero su tradición competitiva sudamericana le permite jugar desde la resistencia, la intensidad y las transiciones. Si logra sostener el cero más tiempo que en su debut, el partido puede abrirle una ventana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.