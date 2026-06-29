Mundial 2026: qué partidos por dieciseisavos de final se juegan hoy, 29 de junio, a qué hora y por dónde verlos

Consumada la eliminación de Uruguay en fase de grupos, que confirmó a la Celeste como la peor selección del continente sudamericano en el Mundial, los otros equipos de Conmebol harán su presentación en los dieciseisavos de final y, mientras Argentina y Colombia esperarán para enfrente a Cabo Verde y Ghana, respectivamente, el próximo viernes, este lunes saldrán a la cancha Brasil y Paraguay.

Un partido como de horario central, pero temprano. A las 14:00 en Houston, la Canarinha tendrá un rival de mucho cuidado, Japón, que está invicto y clasificó segundo detrás de Países Bajos en el Grupo F.

Carlo Ancelotti entrenador del Brasil, lo sabe. “Mañana necesitamos muchas cosas, mente, corazón, ideas claras, tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria”.

En noviembre del año pasado los nipones ya vencieron a la Canarinha por 3-2 en un amistoso. “Fue una buena experiencia para ver que Japón es muy competitivo, de los mejores del mundo. Ganaron a Inglaterra en marzo, tenemos total respeto por ellos, y vamos a preparar el partido como una final”, dijo Carletto.

Carlo Ancelotti en uno de los entrenamientos de Brasil. Foto: AFP.

Brasil vs. Japón

Brasil. Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Japón. Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ao Tamaka, Keito Nakamura; Ayase Ueda, Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu.

Hora: 14:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Houston (EE.UU.).

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).

Asistentes: Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (ITA).

4º y 5º: Sandro Schaerer, Stephane de Almeida (SUI).

VAR: Marco Di Bello (ITA), Ivan Bebek (CRO), Joe Dickerson (USA).

Alemania vs. Paraguay

A la hora de la merienda (17:30) Paraguay, que fue sorprendido por Estados Unidos en el debut y se valió de una sufrida victoria ante Turquía y un empate ante Australia para clasificar, se enfrentará ante Alemania en Massachusetts. La Albirroja, que no contará con Gustavo Gómez, suspendido, volverá a tener a Miguel Almirón y Gustavo Alfaro, le tiene fe a sus dirigidos.

“Ya hemos estado frente a Argentina y Brasil (...) Son todos candidatos a ganar la Copa del Mundo. Ya los hemos enfrentado y, obviamente, nos ha costado mucho, pero los hemos podido sacar adelante. Así que, ¿por qué no esta?”, declaró el entrenador. Y atentos al antecedente porque los germanos vienen de caer frente a una selección sudamericana: Ecuador.

Miguel Almirón y Gustavo Gómez, de Paraguay, durante el partido ante Australia por el Mundial 2026. Foto: AFP

Alemania. Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay. Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza; Gabriel Ávalos, Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.

Hora: 17:30.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Massachusetts (EE.UU.).

Árbitro: Jalal Jayed (MAR).

Asistentes: Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (MAR).

4º y 5º: Ma Ning, Zhou Fei (CHN).

VAR: Tatiana Guzman (NIC), Hamza El Fariq (MAR), Abdullah Alshehri (KSA).

Países Bajos vs. Marruecos

Este lunes desde las 22:00 en Monterrey se confirmará el primer cruce de octavos de final. Canadá está esperando por el ganador entre Países Bajos y Marruecos, dos buenos candidatos al título. “Va a ser un partido muy complicado. Es una selección con mucha calidad. Juegan muy bien, están muy unidos y llevan ya mucho tiempo juntos”, anticipó Frenkie De Jong, volante neerlandés del Barcelona.

La selección de Países Bajos celebrando en el triunfo ante Túnez. Foto: FRANCOIS NEL/AFP fotos.

Países Bajos. Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Marruecos. Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss; Ismael Salibari. DT: M. Ouahbi.

Hora: 22:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Monterrey (México).

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA).

Asistentes: Bruno Pires, Bruno Boschilia (BRA).

4º y 5º: Cristian Garay, Jose Retamal (CHI).

VAR: Nicolas Gallo (COL), Leodan Gonzalez (URU), Armando Villarreal (USA).