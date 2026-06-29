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El País Vida Actual Virales

El video viral de los hinchas argentinos que encontraron y devolvieron una billetera en el Mundial 2026

Un grupo de argentinos se encontró una billetera perdida en medio de los festejos tras el triunfo contra Jordania. Luego de crear una canción improvisada, dieron con el dueño.

El País
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29/06/2026, 11:57
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Hinchas argentinos encuentran una billetera en Dallas.
Hinchas argentinos encuentran una billetera en Dallas.
Foto: captura de pantalla.

Los hinchas argentinos que fueron a alentar a su selección al Mundial 2026 protagonizaron un divertido momento que rápidamente se hizo viral. La secuencia, difundida por la cuenta @AtaqueFutbolero, en X, muestra como un grupo de argentinos encuentra una billetera en medio de los festejos tras el triunfo de Argentina ante Jordania por 3-1.

La billetera perdida fue ubicada debajo de la tribuna del AT&T Stadium, de Dallas, Texas. "Tenemos la billetera", gritó uno de los hinchas argentinos, que levantó el brazo para mostrarla. Segundos después, resto de la hinchada se sumó y comenzó a cantar "billetera, tenemos billetera". Luego, revisaron el interior y se encontraron con el documento del dueño del objeto perdido: Juan Manuel Botero.

Los argentinos comenzaron a corear el nombre de Botero, hasta que finalmente apareció y pudo recuperar su billetera. Una vez entregada, la hinchada gritó "Dale campeón, dale campeón", tal y como quedó registrado en el video difundido por la cuenta de X.

Calendario de los octavos de final

DOMINGO 28

Sudáfrica vs. Canadá - 16:00 horas (Los Ángeles)

LUNES 29

Brasil vs. Japón - 14:00 horas (Houston)

Alemania vs. Paraguay - 17:30 horas (Boston)

Países Bajos vs. Marruecos - 22:00 horas (Monterrey)

MARTES 30

Costa de Marfil vs. Noruega - 14:00 horas (Texas)

Francia vs. Suecia - 16:00 horas (Nueva York)

México vs. Ecuador - 22:00 horas (Ciudad de México)

MIÉRCOLES 1° DE JULIO

Inglaterra vs. República Democrática del Congo - 13:00 horas (Atlanta)

Bélgica vs. Senegal - 17:00 horas (Seattle)

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - 21:00 horas (San Francisco)

JUEVES 2

España vs. Austria - 16:00 horas (Los Ángeles)

Portugal vs. Croacia - 20:00 horas (Toronto)

VIERNES 3

Suiza vs. Argelia - 00:00 horas (Vancouver)

Australia vs. Egipto - 15:00 horas (Dallas)

Argentina vs. Cabo Verde - 19:00 horas (Miami)

Colombia vs. Ghana - 22:30 horas (Kansas)

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