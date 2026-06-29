El video viral de los hinchas argentinos que encontraron y devolvieron una billetera en el Mundial 2026
Un grupo de argentinos se encontró una billetera perdida en medio de los festejos tras el triunfo contra Jordania. Luego de crear una canción improvisada, dieron con el dueño.
Los hinchas argentinos que fueron a alentar a su selección al Mundial 2026 protagonizaron un divertido momento que rápidamente se hizo viral. La secuencia, difundida por la cuenta @AtaqueFutbolero, en X, muestra como un grupo de argentinos encuentra una billetera en medio de los festejos tras el triunfo de Argentina ante Jordania por 3-1.
La billetera perdida fue ubicada debajo de la tribuna del AT&T Stadium, de Dallas, Texas. "Tenemos la billetera", gritó uno de los hinchas argentinos, que levantó el brazo para mostrarla. Segundos después, resto de la hinchada se sumó y comenzó a cantar "billetera, tenemos billetera". Luego, revisaron el interior y se encontraron con el documento del dueño del objeto perdido: Juan Manuel Botero.
Los argentinos comenzaron a corear el nombre de Botero, hasta que finalmente apareció y pudo recuperar su billetera. Una vez entregada, la hinchada gritó "Dale campeón, dale campeón", tal y como quedó registrado en el video difundido por la cuenta de X.
JAJAJA, un hincha argentino PIERDE LA BILLETERA, arman una canción con el nombre del dueño, lo encuentran y pasa esto.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2026
MOMENTAZO TOTAL. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/yADAraczjU
Calendario de los octavos de final
DOMINGO 28
Sudáfrica vs. Canadá - 16:00 horas (Los Ángeles)
LUNES 29
Brasil vs. Japón - 14:00 horas (Houston)
Alemania vs. Paraguay - 17:30 horas (Boston)
Países Bajos vs. Marruecos - 22:00 horas (Monterrey)
MARTES 30
Costa de Marfil vs. Noruega - 14:00 horas (Texas)
Francia vs. Suecia - 16:00 horas (Nueva York)
México vs. Ecuador - 22:00 horas (Ciudad de México)
MIÉRCOLES 1° DE JULIO
Inglaterra vs. República Democrática del Congo - 13:00 horas (Atlanta)
Bélgica vs. Senegal - 17:00 horas (Seattle)
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - 21:00 horas (San Francisco)
JUEVES 2
España vs. Austria - 16:00 horas (Los Ángeles)
Portugal vs. Croacia - 20:00 horas (Toronto)
VIERNES 3
Suiza vs. Argelia - 00:00 horas (Vancouver)
Australia vs. Egipto - 15:00 horas (Dallas)
Argentina vs. Cabo Verde - 19:00 horas (Miami)
Colombia vs. Ghana - 22:30 horas (Kansas)
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