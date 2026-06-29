El video viral de los hinchas argentinos que encontraron y devolvieron una billetera en el Mundial 2026

Los hinchas argentinos que fueron a alentar a su selección al Mundial 2026 protagonizaron un divertido momento que rápidamente se hizo viral. La secuencia, difundida por la cuenta @AtaqueFutbolero, en X, muestra como un grupo de argentinos encuentra una billetera en medio de los festejos tras el triunfo de Argentina ante Jordania por 3-1.

La billetera perdida fue ubicada debajo de la tribuna del AT&T Stadium, de Dallas, Texas. "Tenemos la billetera", gritó uno de los hinchas argentinos, que levantó el brazo para mostrarla. Segundos después, resto de la hinchada se sumó y comenzó a cantar "billetera, tenemos billetera". Luego, revisaron el interior y se encontraron con el documento del dueño del objeto perdido: Juan Manuel Botero.

Los argentinos comenzaron a corear el nombre de Botero, hasta que finalmente apareció y pudo recuperar su billetera. Una vez entregada, la hinchada gritó "Dale campeón, dale campeón", tal y como quedó registrado en el video difundido por la cuenta de X.

JAJAJA, un hincha argentino PIERDE LA BILLETERA, arman una canción con el nombre del dueño, lo encuentran y pasa esto.



MOMENTAZO TOTAL. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/yADAraczjU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2026

Calendario de los octavos de final

DOMINGO 28

Sudáfrica vs. Canadá - 16:00 horas (Los Ángeles)

LUNES 29

Brasil vs. Japón - 14:00 horas (Houston)

Alemania vs. Paraguay - 17:30 horas (Boston)

Países Bajos vs. Marruecos - 22:00 horas (Monterrey)

MARTES 30

Costa de Marfil vs. Noruega - 14:00 horas (Texas)

Francia vs. Suecia - 16:00 horas (Nueva York)

México vs. Ecuador - 22:00 horas (Ciudad de México)

MIÉRCOLES 1° DE JULIO

Inglaterra vs. República Democrática del Congo - 13:00 horas (Atlanta)

Bélgica vs. Senegal - 17:00 horas (Seattle)

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - 21:00 horas (San Francisco)

JUEVES 2

España vs. Austria - 16:00 horas (Los Ángeles)

Portugal vs. Croacia - 20:00 horas (Toronto)

VIERNES 3

Suiza vs. Argelia - 00:00 horas (Vancouver)

Australia vs. Egipto - 15:00 horas (Dallas)

Argentina vs. Cabo Verde - 19:00 horas (Miami)

Colombia vs. Ghana - 22:30 horas (Kansas)