Mundial 2026: el momento en el que informaron la muerte del padre del DT de Congo en plena conferencia de prensa

Tras el digno partido que llevó a cabo la selección de la República Democrática del Congo, donde perdió —desde atrás— ante Inglaterra por 2-1 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el entrenador del combinado africano recibió la noticia del fallecimiento de su padre en plena conferencia.

El francés Sebastien Desabre esperaba para que se diera alguna pregunta por el gran encuentro que llevó a cabo su combinado, que en el minuto siete supo ponerse arriba en el marcador por medio de Brian Cipenga, en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Estados Unidos.

En ese momento, habló el encargado de la conferencia para saber si habían más preguntas y comunicó la muerte del padre de Desabre. "Anunciamos que el entrenador ha perdido a su padre, nuestras más sinceras condolencias", sostuvo.

De esta forma le anunció el jefe de prensa de RD Congo a Sebastien Desabre, el DT, que su papá había fallecido tras el partido vs. Inglaterra y le dio sus condolencias 💔🇨🇩 pic.twitter.com/xZwRCYg8B7 — Diario Olé (@DiarioOle) July 2, 2026

El sueño de la República Democrática del Congo llegó a su fin en el Mundial por Harry Kane, quien convirtió los dos goles del combinado británico.

Harry Kane junto con Morgan Rogers y Eberechi Eze tras la clasificación a octavos de final. Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP fotos.

En el minuto 75 llegó el empate del Inglaterra por un buen cabezazo del delantero del Bayern Munich. Sin embargo, once minutos más tarde, el atacante de 32 años realizó una gran acción para cerrarla con sublime disparo que dejó sin chances de reacción al golero Lionel Mpasi Nzau, el mejor exponente de Congo en Atlanta, y decretar el definitivo 2-1.

"Tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar"

Sebastien Desabre, director técnico de Congo. Foto: AFP.

Desabre llegó a destacar que Inglaterra tuvo que recurrir a Harry Kane, el "mejor delantero del mundo" para remontar el resultado en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en Atlanta.

Inglaterra se clasificó a octavos de final tras imponerse de remontada a la República Democrática del Congo por 2-1, con dos goles de Kane que neutralizaron el logrado por Brian Cipenga a los 10 minutos.

"Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Inglaterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria", dijo el entrenador.

"Cuando representantas a la selección de tu país tienes que dejar algo y todo el mundo ha visto hoy que el fútbol congoleño ha llegado a un buen nivel", agregó.

Desabre admitió que sus jugadores, obviamente, están "decepcionados", pero matiz que en el desarrollo del Mundial han sido destacados.

"Estamos decepcionados, porque nos marchamos de la Copa Mundial. Hemos anotado 5 y nos han metido 5, hemos disputado una buena Copa Mundial contra cuatro selecciones que (Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra) que están mucho más arriba en la clasificación mundial", señaló.

Con información de EFE