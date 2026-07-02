Cavani se despidió de Boca con una frase de Tabárez y habló de su lesión: "Una de las tristezas más grandes"

Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors a través de un video que difundió en sus redes sociales y utilizó una frase de Óscar Washington Tabárez para resumir su etapa como futbolista del Xeneize. También le agradeció el apoyo a los hinchas y a quienes lo ayudaron a llegar al club.

"Hola bosteros, ahora sí llegó el momento de poder decirles algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo. La primera es que jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023 cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá. Después cuando empecé a conocer este mundo, el famoso mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el cien por ciento cada partido", inició.

Y agregó: "El camino comienza de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando, después momentos difíciles, aquellos de los que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club".

En este sentido, respecto de la lesión en la espalda que le impidió tener la continuidad deseada en Boca, profundizó: "En medio de esos momentos, con ese deseo a flor de piel cada día, hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen este último tiempo".

Edinson Cavani en la previa del partido entre Boca Juniors y Auckland City por el Mundial de Clubes. Foto: EFE.

"Igualmente quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo porque, como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa, y el camino fue hermoso. Hoy ese famoso mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien", acotó.

"Les agradezco a los que hicieron posible mi deseo de jugar en Boca", dijo Cavani

Edinson Cavani durante un entrenamiento de Boca Juniors. Foto: @cavaniofficial21.

A modo de cierre, Cavani miró directamente a la cámara y afirmó en primera instancia: "No puedo dejar de agradecerle a toda la gente que hizo posible de que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá, a toda La 12 y la gente que nos empujaba a dar cada vez más y sentir lo que se siente dentro de esta cancha".

Y acotó: "Y a todos aquellos que hacían parte del día a día dentro del predio: la gente de utilería, de la cocina y todos aquellos que hacían parte (para) que nosotros pudiéramos vivir y estar bien cada día para poder entregarnos al máximo, así que le agradezco a todo el mundo Boca y un abrazo muy fuerte. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos desde donde me toque siempre. Un beso muy grande".