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El País Ovación Fútbol

Cavani se despidió de Boca con una frase de Tabárez y habló de su lesión: "Una de las tristezas más grandes"

El delantero uruguayo cerró su etapa en el Xeneize: "Quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo; hoy Boca tiene seis hinchas más".

El País
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01/07/2026, 22:21
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Edinson Cavani celebra el gol que marcó en el triunfo de Boca Juniors ante Banfield.
Edinson Cavani celebra el gol que marcó en el triunfo de Boca Juniors ante Banfield.
Foto: @BocaJrsOficial.

Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors a través de un video que difundió en sus redes sociales y utilizó una frase de Óscar Washington Tabárez para resumir su etapa como futbolista del Xeneize. También le agradeció el apoyo a los hinchas y a quienes lo ayudaron a llegar al club.

"Hola bosteros, ahora sí llegó el momento de poder decirles algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo. La primera es que jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023 cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá. Después cuando empecé a conocer este mundo, el famoso mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el cien por ciento cada partido", inició.

Y agregó: "El camino comienza de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando, después momentos difíciles, aquellos de los que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club".

En este sentido, respecto de la lesión en la espalda que le impidió tener la continuidad deseada en Boca, profundizó: "En medio de esos momentos, con ese deseo a flor de piel cada día, hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen este último tiempo".

Edinson Cavani en la previa del partido entre Boca Juniors y Auckland City por el Mundial de Clubes.
Edinson Cavani en la previa del partido entre Boca Juniors y Auckland City por el Mundial de Clubes.
Foto: EFE.

"Igualmente quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo porque, como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa, y el camino fue hermoso. Hoy ese famoso mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien", acotó.

"Les agradezco a los que hicieron posible mi deseo de jugar en Boca", dijo Cavani

Edinson Cavani durante un entrenamiento de Boca Juniors.
Edinson Cavani durante un entrenamiento de Boca Juniors.
Foto: @cavaniofficial21.

A modo de cierre, Cavani miró directamente a la cámara y afirmó en primera instancia: "No puedo dejar de agradecerle a toda la gente que hizo posible de que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá, a toda La 12 y la gente que nos empujaba a dar cada vez más y sentir lo que se siente dentro de esta cancha".

Y acotó: "Y a todos aquellos que hacían parte del día a día dentro del predio: la gente de utilería, de la cocina y todos aquellos que hacían parte (para) que nosotros pudiéramos vivir y estar bien cada día para poder entregarnos al máximo, así que le agradezco a todo el mundo Boca y un abrazo muy fuerte. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos desde donde me toque siempre. Un beso muy grande".

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