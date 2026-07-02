El mensaje de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tras la participación de Uruguay en el Mundial 2026

Aún sigue el dolor por el pobre Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos que llevó a cabo la selección de Uruguay al quedar eliminado en la fase de grupos. En tal sentido, el presidente de la FIFA, el italiano Gianni Infantino, dejó un mensaje por la participación de la Celeste en la Copa del Mundo.

“Gracias @aufoficial”, inició el mandamás del ente rector del fútbol internacional en su cuenta de Instagram. Además, continuó con lo siguiente: “Su espíritu competitivo y su calidad en el campo los hicieron un participante maravilloso de esta @fifaworldcup, y crearon momentos memorables para los aficionados de todo el mundo”.

“Ha sido un placer ver a Uruguay llevar su orgullosa tradición futbolera a esta Copa Mundial de la FIFA. Nos han recordado por qué su país tiene un lugar tan especial en la historia de nuestro hermoso deporte”, cerró Infantino junto a varias fotos de jugadores uruguayos e hinchas que acompañaron al equipo que era dirigido por el argentino Marcelo Bielsa.

Uruguay completó un gran fracaso en esta Copa del Mundo al quedar eliminado en el Grupo H donde tuvo como rivales a Arabia Saudita, Cabo Verde y España. La Celeste empató 1-1 ante los árabes, igualó 2-2 contra los africanos y sucumbió 1-0 ante los vigentes campeones de la Eurocopa.

Federico Valverde y Rodri durante el partido de Uruguay contra España por el Mundial 2026. Foto: EFE

Eso llevó a que sumara dos puntos y terminara en la tercera posición del Grupo H y acabó como el peor de los terceros en el actual Copa del Mundo. Por eso no logró clasificar a los dieciseisavos de final.

Las palabras de Marcelo Bielsa en su última conferencia de prensa

Marcelo Bielsa durante la conferencia de prensa en el Estadio Centenario tras el Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal.

Este martes, Marcelo Bielsa dio una conferencia de prensa donde explicó lo que sucedió en la Copa del Mundo 2026 con la selección de Uruguay. "Quería hacer unos pequeños y breves comentarios, referido al tema de la actuación de Uruguay en el Mundial. Primero tengo la obligación de calificar la actuación del equipo dirigido por mí. Creo que como es una pregunta inevitable, siento que hemos decepcionado a los aficionados que es una frustración muy grande, que era totalmente imprevisto que la posición nuestra fuera esa era difícil de imaginar y es una caída que nadie puede admitirla y soportarla", inició el rosarino.

"Por más sincera que sea la explicación, no puede ser aceptada. Respecto a mi responsabilidad en lo que ha sucedido, creo que es muy claro que no puedo justificar la posición que obtuvimos. Sinteticamente la gestión que hice de los recursos con los que contaba por la calidad de jugadores con la que contaba, no fue suficiente. Hicimos lo máximo tanto yo, como mis compañeros de trabajo y los jugadores, pero claramente no alcanzó. Tengo la convicción de que si hubiera optado por caminos diferentes a los que opté, no creo que pasara por revertir los resultados que obtuvimos", añadió.

"El apoyo que yo he recibido tiene que ver con la estructura que puso la AUF para mí tarea, que fue impecable y la relación con el público, al que le agradezco, lo sentí cercano y de apoyo previo al Mundial y sinceramente no tengo ninguna situación por la que pueda reclamar en cuanto no haber contado con lo necesario para que los resultados no fueran los que fueron", sentenció.

Su reflexión del paso por la selección de Uruguay

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal

"No cautivé a los jugadores. No estaban cómodos conmigo. La relación que tuve con los jugadores no fue obstáculo para que el equipo pudiera merecer lo que era necesario. No me voy satisfecho. Hicimos lo imposible, me sentí acompañado en la búsqueda del objetivo y pasó lo que pasó", esgrimió el argentino.