"No viene, vuelve": la original presentación de Maximiliano Cantera en su nuevo club tras dejar Paysandú FC

Maximiliano Cantera, volante creativo de 33 años, fue anunciado como nueva incorporación del Club Atlético Cerrillos, el equipo de su ciudad natal donde inició el camino que luego lo llevó a competir durante varios años a nivel profesional.

"No viene, vuelve", se expresa en el video que eligió el club para presentarlo en las redes sociales. Varios coterráneos del futbolista, incluyendo niños y adultos, participaron de la filmación: "Benja, ¿sabés lo que me contaron? Que vuelve pal' Cerri", expresaron dos pequeños jugando a la pelota en una plaza del barrio.

"¿Supiste lo de aquel?", le preguntó un ciudadano a otro en un reconocido bar de Los Cerrillos, y la respuesta no tardó en llegar: "¿El Maxi? Sí, vino para el pueblo otra vez" contestó rodeado de camisetas de Danubio, Deportivo Maldonado y Paysandú FC.

Ya sobre el cierre, Cantera ingresó a la cancha del Club Atlético Cerrillos dándole la mano a dos pequeños. Luego agarró la camiseta número 10 que utilizará en esta nueva etapa.

"Hay regresos que estaban escritos. Después de recorrer su camino, de sumar experiencias y dejar su marca, llegó el momento de volver. El pueblo lo esperaba. La ilusión crecía con cada rumor. Hoy, la espera terminó. Algunos vuelven a un club. Otros vuelven a casa. Bienvenido, Maximiliano Cantera", manifestó su nuevo equipo con mucha alegría.

Cantera ya supo representar a otros clubes del fútbol uruguayo como Nacional, Fénix, Liverpool y Cerro Largo. En el ámbito internacional vistió las camisetas del Atlético Nacional de Colombia y el Deportivo Táchira de Venezuela.

En lo que va de su trayectoria registra un total de 325 encuentros oficiales en los que aportó 47 goles y 43 asistencias. A nivel de títulos, ganó la Supercopa Uruguaya con el Bolso en la temporada 2020/2021 y el Torneo Apertura 2022/2023 con Los Verdolagas.