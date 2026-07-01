Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina en vivo por el Mundial 2026: de acá sale el rival de Bélgica en octavos

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán este miércoles 1° de julio a las 21:00 horas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Bahía de San Francisco de California, es decir que los norteamericanos jugarán una vez más en condición de local.

Lo demostrado por el equipo del argentino Mauricio Pochettino en los primeros dos partidos podría establecerlos como favoritos a pasar de ronda, pero la posterior caída con Turquía sembró algunas dudas. Del otro lado, los de los balcanes clasificaron como uno de los mejores terceros con 4 puntos, luego de su goleada sobre Qatar y llegan con viento en la camiseta. ¿Podrán con el anfitrión?

Estados Unidos ha perdido sus últimos 10 partidos consecutivos contra selecciones europeas, en una lamentable racha sin victorias que se prolonga desde hace cinco años. Aun así, los coanfitriones del torneo llegan al encuentro de dieciseisavos de final contra Bosnia como favoritos.

El partido se puede ver en vivo por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, y sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estados Unidos - Bosnia Herzegovina

Estados Unidos. M. Freese; A. Freeman, T. Ream, C. Richards; S. Dest, T. Adams, M. Tillman, A. Robinson; W. McKennie, C. Pulisic; F. Balogun. DT. Mauricio Pochettino.

Bosnia. N. Vasilij; A. Dedic, T. Muharemovic, N. Katic, S. Kolasinac; E. Bajraktarevic, B. Tahirovic,I. Basic, K. Alajbegovic; E. Demirovic, E. Dzeko. DT. Sergej Barbarez.

Hora. 21:00

Estadio. San Francisco (USA).

Televisa. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro. Raphael Claus (BRA).

Asistentes. Danilo Manis y Rodrigo Figueiredo (BRA).

4to y 5to. Dario Herrera y Cristian Navarro (ARG).

VAR. Juan Soto (VEN), Nicolás Gallo (COL) y Jerome Brisard (FRA).

