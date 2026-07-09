Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora y dónde ver en vivo el primer partido de los cuartos de final

Francia ante Marruecos es un partido que tiene una historia reciente interesante: en Qatar 2022 chocaron en semifinales, pero hoy será en cuartos en Canadá, México y Estados Unidos 2026.

En 2022 la victoria se la adjudicó la selección europea por 2-0 tras goles de Theo Hernández en el minuto cinco y de Randal Kolo Muani en el 79.

Fue un juego histórico para Marruecos porque se convirtió en la primera selección africana en disputar una semifinal de un Mundial. Y si bien el resultado fue malo, dejó buenas sensaciones de cara al futuro.

Una de ellas fue que tras el primer tanto del encuentro, el partido se jugó al ritmo de Marruecos. Los africanos monopolizaron el dominio de la pelota (61% de posesión) e incluso asediaron el arco de Hugo Lloris, en busca de un empate que nunca se concretó.

Kolo Muani laudó el encuentro en el Estadio Al Bayt del 14 de diciembre de 2022. Tres años y medio después, Marruecos quiere revancha y soñar con volver a estar entre los cuatro mejores de un Mundial.

Marruecos trabajó con la mira puesta en llegar de la mejor forma al Mundial. Su camino no fue sencillo en la actual Copa del Mundo, pero lo llevó muy bien. Eso se vio en el debut cuando empató 1-1 con Brasil, mostrando un juego dinámico.

Luego le ganó 1-0 a Escocia y doblegó 4-2 a Haití para quedarse con el segundo puesto del Grupo C. En dieciseisavos no la tuvo fácil porque debió sortear a Países Bajos. Los neerlandeses abrieron el marcador por Cody Gakpo (72), mientras que los marroquíes igualaron en el final por Issa Diop (90+1).

Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026 Foto: EFE

La victoria fue en la tanda de los penales por 3-2 y en octavos de final superó 3-0 a Canadá, uno de los países organizadores.

Ahora le toca enfrentar al gran candidato. Una de sus claves para detener el poderío ofensivo francés estará en su mediocampo formado por Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui y Azzedine Ounahi.

Ese trío cuenta con el respaldo de laterales de referencia: Achraf Hakimi, ídolo del Paris Saint Germain, por la derecha y Noussair Mazraoui por la izquierda.

El poderío goleador de Francia

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Kylian Mbappe #10 of France celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Iraq at Philadelphia Stadium on June 22, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) KEVIN C. COX/Getty Images via AFP

La clave de la Francia 2026 está puesta en la abundancia de mitad de cancha para adelante. El combinado europeo acumula 14 goles en cinco partidos disputados en el Mundial 2026. En cuatro marcó más de dos goles, mientras que en el restante solo se quedó con el triunfo por un tanto.

Eso se dio en el áspero partido que le planteó Paraguay en el choque por los octavos de final. Ese único tanto lo hizo Kylian Mbappé, de penal. El jugador del Real Madrid dejó en claro que Francia sabe jugar ante cualquier rival y contra distintos estilos que le intenten imponer.

“Pensaron que íbamos a presentarnos en esmoquin para jugar, pero también sabemos jugar al fútbol sucio. Hemos demostrado que no somos solo un equipo que sabe jugar al fútbol de ataque”, sostuvo Mbappé.

Kiki también mantiene una lucha individual por ser el goleador de este Mundial y el máximo anotador de las Copas del Mundo. Y ambas son con Lionel Messi.

El argentino es el goleador de este Mundial con ocho festejos y el máximo anotador de esta competencia con 21 gritos. Mbappé suma siete en la actual Copa del Mundo y 19 en la historia de este certamen. Una motivación extra para Kiki, que con 27 años quiere su tercera final.

Francia vs. Marruecos

Hora: 17:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Gillette Stadium en Boston.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

Asistentes: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade (ARG).

Cuarto: Darío Herrera (ARG).

Quinto: Cristian Navarro (ARG).

VAR: Hernán Mastrangelo (ARG) y Leodan González (URU).

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chad Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal Khannouss; Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

Datos sobre el partido entre Francia contra Marruecos.

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