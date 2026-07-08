Otro récord para Valentín Soca: el atleta uruguayo fue Bronce en una prueba de 1500 metros en Italia

Valentín Soca volvió a dejar en alto la bandera uruguaya. El atleta fue podio en la edición número 37 del Meeting Internazionale Sport e Solidarietà, competición anual que se disputa en Lignano, Italia. El fondista batió además su propio récord nacional en los 1500 metros.

3:35.12 fue la marca que impuso el fondista, que por 14 décimas se subió al último escalón del podio. Soca mejoró su propia marca en la disciplina que había establecido el 19 febrero de este año, en el Meeting de Liévin, Francia, con un tiempo de 3:35.50.

A abril de 2026, el corredor ostentaba 10 récords nacionales. Además de los ya mencionados 1.500 metros, también posee el récord en dicha distancia, pero de pista corta, en 800, en 1.000 de pista corta, en 2 mil en ambas pistas, en 3 mil en ambas pistas —que lo perdió a manos de Santiago Catrofe— en mayo, en 5 mil en pista corta y en 10 mil.

En la competición terminó por detrás del neozelandés Samuel Tanner y el francés Flavien Szot, que terminaron la carrera en 3:34.75. Además le ganó la medalla al español David Barroso, que finalizó con un tiempo de 3:35.26.

Soca fue el único sudamericano de la competición y el mejor de América, al terminar tres décimas por encima del veterano estadounidense, Sam Ellis.

El atleta oriundo de Vichadero había confirmado su crecimiento deportivo en el plano internacional al conseguir un espectacular doblete de oro en el Iberoamericano de atletismo disputado en Lima, Perú. Primero se impuso en los 10 mil metros y, dos días después, volvió a subirse a lo más alto del podio al ganar los 1.500 metros con un tiempo de 3’41”17. Su rendimiento lo convirtió en uno de los nombres más importantes del campeonato y en una de las mayores esperanzas del atletismo uruguayo para los próximos años.