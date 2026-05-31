Déborah Rodríguez y Valentín Soca brillaron en Lima: tres medallas de oro en el Iberoamericano de Atletismo

La delegación uruguaya culminó este domingo una destacada actuación en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo de Lima, Perú. En ese lugar sumó cuatro medallas y varias destacables actuaciones que confirman el buen momento de sus principales figuras.

La jornada final tuvo como gran protagonista a Déborah Rodríguez, quien se quedó con la medalla de oro en los 800 metros tras imponerse con un tiempo de 2'03"39. La uruguaya dominó la prueba y superó a la brasileña Mayara Dos Santos Leite y a la chilena Berdine Pierre Castillo para volver a subirse a lo más alto del podio continental.

Con esta victoria Déborah alcanzó su quinta medalla en Campeonatos Iberoamericanos, ampliando un historial que incluye títulos en Río de Janeiro 2016 y La Nucía 2022, además de dos puestos de plata.

La victoria le permitió a Rodríguez sumar una nueva consagración internacional y reafirmar su vigencia entre las principales exponentes del atletismo sudamericano.

La otra gran figura uruguaya fue Valentín Soca, quien completó un torneo extraordinario. Después de haber conquistado el oro en los 10.000 metros el viernes, el atleta de Vichadero volvió a ganar este domingo, esta vez en los 1.500 metros, con un tiempo de 3'41"17. Soca superó al brasileño Leonardo Santos y al argentino Diego Lacamoire para cerrar una actuación memorable con dos títulos iberoamericanos.

La cosecha de medallas se completó con el experimentado Emiliano Lasa, que obtuvo la de bronce en salto largo gracias a una marca de 7,88 metros, ratificando su vigencia en la élite regional.

Más allá de los podios, Uruguay también celebró una marca histórica. Nahuel Laguna estableció un nuevo récord nacional en los 110 metros con vallas al registrar 14.87 segundos, mejorando por dos centésimas el récord de 14.89 que pertenecía a Javier Olivar desde 1984.

Por su parte, Lorena Aires finalizó en la quita posición de salto alto con un mejor intento de 1,73 metros, mientras que María Pía Fernández debió abandonar la prueba de 1.500 metros debido a molestias físicas.

Con tres medallas de oro, una de bronce y un récord nacional, Uruguay cerró su participación en Lima con un balance ampliamente positivo y señales alentadoras de cara a los próximos desafíos internacionales.