Valentín Soca brilló en el Iberoamericano de atletismo de Lima y ganó la medalla de oro en los 10.000 metros

El Iberoamericano de atletismo que este viernes se puso en marcha en Lima, Perú, ya tuvo su primera alegría para la delegación de Uruguay y el protagonista fue Valentín Soca, quien conquistó la medalla de oro en la prueba de los 10.000 metros.

El riverense de 23 años redondeó una espectacular actuación en la prueba de fondo y con un tiempo de 28 minutos, 28 segundos y 92 décimas se quedó con el primer lugar venciendo a sus rivales de Ecuador y Chile.

El ecuatoriano Luis Masabanda fue medalla de plata con 28 minutos, 33 segundos y 31 décimas, mientras que el chileno Carlos Díaz completó el podio siendo bronce con 28 minutos, 36 segundos y 58 décimas y el peruano Cristhian Pacheco se ubicó cuarto con 29 minutos, 02 segundos y 34 décimas.

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