El partido Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se podrá ver gratis en Uruguay

La selección de Argentina jugará por un lugar en las semifinales del Mundial 2026 frente a Suiza este sábado 11 de julio de 2026, en el encuentro de cuartos de final que se disputará en el Estadio Kansas City, en Estados Unidos. El partido empezará a las 22:00 horas, y será transmitido gratis para todos los hogares en Uruguay.

Es uno de los dos partidos de cuartos de final que Canal 5 anunció para emitir de manera gratuita por televisión abierta y por Antel TV en streaming. El otro fue el de Francia frente a Marruecos, del jueves 9 de julio.

Antes de iniciar la Copa del Mundo, Canal 5 confirmó que su cobertura del torneo incluiría la transmisión de 32 partidos en vivo, además de programas especiales y otros contenidos.

Dentro de esos 32 encuentros transmitidos por Canal 5 y Antel TV, 24 correspondían a la fase de grupos, incluyendo todos los partidos de Uruguay, que finalmente fueron los tres de la primera ronda, debido a su temprana eliminación del Mundial.

El partido de Argentina frente a Suiza es de gran importancia en nuestro país, no solo por la cantidad de argentinos que residen en el territorio uruguayo, sino también porque se definirá si Lionel Messi y compañía regresan a las semifinales de un Mundial para defender el título obtenido en Qatar 2022.

Lionel Messi festeja su gol para Argentina ante Austria, que lo convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. Foto: AFP

Opciones para ver Argentina vs. Suiza en vivo este sábado 11 de julio

Además de verlo de manera gratuita por Canal 5 (televisión directa y cable) y Antel TV (streaming), el choque del sábado se podrá ver por DSports en televisión por cable. En streaming, la transmisión estará disponible a través de DGO, Paramount+, DAZN o Flow, según la disponibilidad de cada servicio y territorio.

Desde Argentina, el partido se puede ver exclusivamente por Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina y Paramount+.

Suiza celebrando su victoria sobre Argelia en 16avos de final del Mundial 2026. Foto: EFE

El otro partido de cuartos de final del Mundial que se disputará el sábado 11 de julio será Noruega frente a Inglaterra. De ahí saldrá el rival en semifinales del ganador del partido de Argentina. Ese encuentro se disputará a las 18:00 horas de Uruguay, y a diferencia del choque de la Albiceleste, no será transmitido gratis.

Ese partido, que se jugará en el Estadio Miami, se podrá ver por DSports, DGO, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K y AUF.TV.