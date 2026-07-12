El once ideal de los cuartos de final del Mundial: Francia lidera con tres presencias y Argentina tiene dos

Con las semifinales confirmadas para lo que resta del Mundial 2026, quedó atrás la etapa que enfrentó a los ocho mejores equipos. España enfrentará a Francia en un duelo europeo por la clasificación a la final y Argentina jugará contra Inglaterra en un duelo que recuerda a aquel encuentro por la Copa del Mundo de 1986. Pero antes de comenzar con la etapa definitiva del torneo más importante a nivel de selecciones, vale la pena destacar a los jugadores que más influyeron para poner a su equipo entre los cuatro mejores.

El once ideal de los cuartos de final según Sofascore, comienza en el arco con uno de los arqueros que ya no seguirá en el torneo. El belga Thibaut Courtois, jugador del Real Madrid, fue sustituido por lesión a los 71´ por el arquero del Manchester United, Senne Lammens, quien tuvo gran responsabilidad en el segundo gol de España tras dejar un rebote en corto. Antes de eso, Courtois tuvo cuatro atajadas claves para que Bélgica se mantuviera en partido hasta los últimos minutos.

La defensa está compuesta por futbolistas de varios países, empezando por el lateral izquierdo con el defensor del Tottenham, Djed Spence. Los defensores centrales son, por un lado, el argentino Lisandro Martínez que mostró un gran nivel a lo largo de todo el torneo, y por el otro, el destacado defensa francés del Bayern de Múnich, Dayot Upamecano. Cierra la línea de fondo Julien Ryerson, defensa noruego del Borussia Dortmund, quien a pesar de ser sustituido a los 60 minutos por lesión se metió como el lateral derecho más destacado de la jornada.

Once inicial de los cuartos de final del Mundial 2026. Gráfico: Sofascore

La mitad de la cancha comienza con Rodri Hernández en la posición de '5'. El balón de oro en 2024 y actual capitán de la selección española, se mete como el mediocampista defensivo destacado de los cuartos de final. Por delante de él, se posiciona quien viene de anotarle un doblete a Noruega para darle el pase a Francia: Jude Bellingham. El jugador de solo 23 años perteneciente al Real Madrid lleva seis goles convertidos y se mantiene en la disputa por la bota de oro a pesar de no ser el delantero de referencia de su equipo.

Por la izquierda se encuentra Andreas Schjelderup, el jugador del Benfica que al minuto 36´ disparó por encima de Pickford para poner el 1 a 0 parcial y convertir uno de los mejores goles en lo que va de la Copa del Mundo. Por la otra punta, se encuentra el actual Balón de Oro y quien lleva cinco goles convertidos en el torneo, Ousmane Dembélé.

Como dupla de atacantes se encuentran, posiblemente, dos de los mejores jugadores en la historia de los Mundiales: Lionel Messi y Kylian Mbappé. El delantero francés erró un penal frente a Marruecos, pero luego convirtió el tanto que abrió el marcador y lo hizo igualar en la tabla de máximos goleadores del corriente torneo al '10' argentino. Actualmente, Messi es el máximo anotador de la historia de las Copas del Mundo con 21 tantos, seguido por Mbappé que tiene uno menos.