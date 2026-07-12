Insólito: Breel Embolo se fue expulsado por una simulación luego de que el VAR entrara por el nuevo reglamento

Suiza recibió la insólita expulsión de su centrodelantero, Breel Embolo, luego de que simulara una falta de Leandro Paredes con tarjeta amarilla. Si bien el portugués João Pinheiro había amonestado al mediocampista de Boca Juniors en primera instancia, a raíz del nuevo protocolo VAR, el suizo se fue expulsado.

La regla ya había sido estrenada en la primera fecha de la fase de grupos en el partido donde Estados Unidos goleó 4-1 Paraguay. En aquella ocasión la víctima fue Miguel Almirón, que por simular una falta luego de la intervención del videoarbitraje fue amonestado en lugar del rival que había cometido la supuesta falta.

Pero en este caso llamó aún más la atención porque la acción derivó en una tarjeta roja cuando Suiza había igualado por intermedio de Dan Ndoye y estaba mejor parado en cancha. Recordar que por error de identidad, el VAR está autorizado a entrar para cambiar la tarjeta y así fue en este caso. Paredes había sido incorrectamente amonestado y por una clara simulación, Embolo terminó dejando la cancha.

EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA.



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Pese a estar con un jugador más, Argentina no pudo quebrar el arco de Gregor Kobel, más allá de que la albiceleste empujó sobre la cancha rival. Por lo que tuvo que ir al alargue.

El partido lo había comenzado ganando el equipo de Lionel Scaloni con un gol de cabeza de Alexis Mac Allister, luego de un córner lanzado por Lionel Messi cuando en el partido no pasaba gran cosa.

Suiza empezó a empujar y si bien tuvo pasajes donde tuvo problemas de resolución y poca idea, pudo llegar al empate, pero la inédita expulsión de Embolo, complicó las chances de los helvéticos de alcanzar las semifinales por primera vez en su historia.

Julián Álvarez terminó dándole el triunfo a Argentina con un golazo de afuera del área, que terminó el sufrimiento de la albiceleste y le dio el pasaje a las semifinales donde enfrentará a Inglaterra.