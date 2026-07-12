"Hablame bien, con respeto": el intercambio entre Messi y el árbitro en el cruce con Suiza por el Mundial 2026

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, protagonizó un cruce con el árbitro portugués del partido de Argentina contra Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, João Pinheiro, tras una falta de la albiceleste contra el seleccionado europeo. El rosarino cuestionó el fallo del juez y le hizo un reproche mientras se posicionaba en la barrera del tiro libre. “Hablame bien, con respeto. Yo te hablé bien”, le dijo, en medio del tenso intercambio.

La secuencia ocurrió en el primer tiempo, con el marcador a favor de la vigente campeona del mundo. Después de cobrar una infracción a favor del conjunto europeo cerca del área de la selección argentina, el árbitro marcó en el césped la zona en la que la barrera tenía que posicionarse.

“HABLÁ BIEN, NO FALTES EL RESPETO. A MÍ HÁBLAME BIEN”.



Lionel #Messi, al árbitro portugués. 🤬🇦🇷 pic.twitter.com/fxMHSPMvLe — treintaytres (@GRUPOTRESTRES) July 12, 2026

Messi se dirigió hacia allí y, mientras se acomodaba, aprovechó para reclamarle al juez por la falta. En ese momento, Pinheiro le contestó algo de forma inaudible y Messi reaccionó a su respuesta. En el video del momento se puede observar cómo inmediatamente el delantero le exige que le “hable bien”, mientras que el árbitro hace caso omiso y se aleja. El reproche continuó incluso hasta la siguiente jugada.

Lo cierto es que el partido por los cuartos de final se vivió con mucha euforia y Messi no quedó exento de eso. El capitán fue el asistidor en el gol de Alexis Mac Allister y, tras el empate de Suiza, se convirtió en el sostén de la selección: las jugadas en ataque pasan siempre por él.

Más tarde, a los 70 minutos, el jugador argentino sufrió un codazo de Granit Xhaka, el capitán de la selección suiza, lo que le ocasionó un corte cerca del ojo por el que tuvo que ser asistido. Durante la segunda pausa de hidratación, los médicos atendieron a Messi, que luego continuó jugando sin problemas.

Tras ello, el 10 tuvo una ocasión para romper la igualdad, pero no lo logró. A los 84 minutos, Leandro Paredes lanzó una pelota filtrada precisa para Messi, que se acomodó y quedó mano a mano contra Gregor Kobel, arquero de Borussia Dortmund, que despejó la jugada.

La Nación / GDA.