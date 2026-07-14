Lamine Yamal en la previa de la semifinal: "Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido"

Con apenas 19 años recién cumplidos, Lamine Yamal volverá a ser una de las grandes atracciones del Mundial 2026 cuando España enfrente este martes a Francia por las semifinales. En la conferencia de prensa previa al encuentro, el extremo del Barcelona se mostró relajado, respondió a las críticas por su falta de goles y dejó en claro que no siente la presión de ser una de las máximas figuras del torneo.

El atacante admitió que le ilusiona volver a convertir en un partido de semejante magnitud, aunque aseguró que su principal preocupación pasa por la clasificación de España a la final. "No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", expresó.

Yamal también rechazó que su sequía goleadora tenga relación con el funcionamiento del equipo o con las decisiones del entrenador.

"No creo que sea culpa del entrenador que no lleve cinco goles. Son cosas del juego, no me preocupa. Yo he visto a España eliminada del Mundial y todavía no ha pasado; eso es lo único importante y ojalá marque otro gol mañana".

El futbolista del Barcelona aseguró que afronta el encuentro más trascendente de su carrera con total naturalidad y confianza. "Es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber llegado a este momento. Estamos muy ilusionados todos, yo el primero".

Además, descartó sentir el peso de las expectativas que genera su figura. "No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión".

Lamine Yamal y Pedri celebran el gol de Alex Baena en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

En la previa del encuentro también ratificó las declaraciones que había realizado sobre Francia, luego de afirmar que España no debía tener miedo de enfrentar al conjunto dirigido por Didier Deschamps. "No se ha malinterpretado. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que, obviamente, no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido".

Sin embargo, reconoció el potencial del rival y anticipó un duelo muy exigente. "El partido va a tener fases. Tenemos jugadores de mucha calidad en todas las facetas. Su poderío en ataque puede ser algo bueno para nosotros".

Yamal también respondió a quienes consideran que no atraviesa su mejor momento futbolístico. "Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí… pero espero que mañana sea un partido especial".

Luis de la Fuente y Lamine Yamal en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Finalmente, el delantero evitó darle importancia a las coincidencias numéricas de haber cumplido 19 años, vestir el dorsal 19 y que la final del Mundial se dispute el 19 de julio, y dejó una reflexión sobre cómo vive este momento.

"Hay situaciones más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Después del partido cada uno seguirá con su vida, no me preocupo de nada ni me agobio".

España buscará este martes dar un nuevo paso hacia el título mundial frente a Francia, con la ilusión de alcanzar una nueva final y con Lamine Yamal decidido a demostrar, una vez más, por qué es una de las grandes figuras del fútbol mundial.