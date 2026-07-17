Rodrigo Zalazar dio el gran paso en Portugal: fue presentado en Sporting Lisboa y elogió a Maximiliano Araújo

Rodrigo Zalazar comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera. El volante ofensivo uruguayo fue presentado este jueves como nuevo jugador del Sporting de Lisboa, vigente campeón de Portugal, donde firmó contrato hasta junio de 2031 y quedó blindado con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.

El pase, valuado en 30 millones de euros, se convirtió en una de las transferencias más importantes de la historia del fútbol portugués entre clubes del mismo país y en la compra más cara realizada por Sporting, que apostó fuerte por uno de los futbolistas más determinantes de la última temporada.

Durante su presentación, Zalazar dejó en claro que no dudó cuando apareció la posibilidad de vestir la camiseta verdiblanca. "Estoy muy feliz de estar aquí. Desde el primer día en que hablé con el Sporting sabía que quería venir. Me transmitieron mucha confianza, adoro el club y, cuando surgió esta posibilidad, muchas personas me enviaron mensajes para venir al club más grande de Portugal".

El futbolista de 26 años también destacó la exigencia que implica llegar al equipo de Lisboa. "Es un lugar de mucha responsabilidad porque estamos hablando de un club gigante. Estoy ansioso por mostrarme y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos".

Con esa misma ambición, dejó claro cuál será su meta para la temporada 2026/27. "Vengo a tratar de ganar todos los títulos posibles. Creo que tenemos un gran equipo y ahora tenemos que prepararnos para demostrarlo".

Zalazar llega al Sporting después de firmar la mejor campaña de su carrera. Con la camiseta del Braga disputó 47 partidos, convirtió 23 goles y repartió ocho asistencias entre todas las competiciones, rendimiento que además le permitió consolidarse en la selección uruguaya y disputar el Mundial 2026.

Consultado por ese gran año, el volante aseguró que quiere seguir creciendo. "Fue una buena temporada a nivel personal, en la que pude demostrar todas mis cualidades. Voy a dar todo para que esta sea igual o mejor".

📲 Perguntas rápidas c/ Rodrigo Zalazar ⁉️ pic.twitter.com/jnUmG4o9Jp — Sporting CP (@SportingCP) July 16, 2026

Uno de los momentos más destacados de la conferencia fue cuando habló sobre Maximiliano Araújo, con quien compartirá vestuario en el Sporting. El exjugador de Wanderers fue una de las primeras personas con las que habló tras concretarse el fichaje.

"Fue la primera persona con la que hablé, porque es alguien muy especial para mí. Nos conocemos desde hace muchos años y ahora poder vivir junto a él todo lo que está consiguiendo es un orgullo. Es una persona y un jugador increíble y estoy feliz de compartir esto con él".

Por último, el internacional uruguayo le dejó un mensaje directo a los hinchas del Sporting, prometiendo compromiso absoluto desde el primer día. "Gracias por todo el apoyo que me han dado. Pueden esperar el máximo de mí, porque voy a dar todo por el club y por los aficionados. Aquí hay un sportinguista más para darlo todo".