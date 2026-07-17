Rodrigo Aguirre fue el primer expulsado en México por taparse la boca tras una discusión ante el equipo de Abreu

Rodrigo Aguirre protagonizó un hecho inédito en el fútbol mexicano. El delantero uruguayo de Tigres fue expulsado durante el partido frente a Tijuana y se transformó en el primer futbolista de la Liga MX en recibir una tarjeta roja por taparse la boca mientras discutía con un rival, una acción sancionada por la nueva normativa arbitral adoptada tras el Mundial 2026.

La jugada ocurrió en los descuentos del primer tiempo del encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Aguirre mantenía un intercambio con un futbolista de Xolos cuando se cubrió la boca con la mano para hablar.

Desde la cabina del VAR advirtieron la acción y llamaron al árbitro para revisar las imágenes, tras lo cual decidió mostrarle la tarjeta roja directa.

La expulsión dejó a Tigres con un hombre menos durante todo el segundo tiempo y marcó el estreno de una regla que busca impedir que los jugadores oculten posibles insultos, amenazas o expresiones discriminatorias durante los partidos. La medida comenzó a aplicarse en la Copa del Mundo 2026 y la Liga MX decidió incorporarla inmediatamente para el inicio de su nuevo campeonato.

En México la disposición también es conocida como la "Ley Prestianni" o "Ley Vinícius", en referencia al episodio que motivó el endurecimiento de los criterios disciplinarios durante el Mundial.

¡ROJA PARA AGUIRRE!🔴



El “Búfalo” se tapó la boca en una situación de conflicto y el silbante lo expulsó del partido.@Xolos 🐕 1-0 🐯 @TigresOficial #LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/7Q642AGNDy — FOX (@somos_FOX) July 17, 2026

Desde ahora, cubrirse la boca para dirigirse a un rival puede ser considerado una conducta antideportiva grave y derivar en una expulsión directa, especialmente si el VAR detecta que el gesto fue utilizado para ocultar insultos.

De esta manera, Aguirre quedó registrado en la historia del fútbol mexicano como el primer jugador expulsado bajo esta nueva interpretación reglamentaria, en una decisión que seguramente abrirá el debate sobre la aplicación de la norma en otras ligas del continente.

Mientras tanto, la CONMEBOL ya adelantó que no implementará esta disposición en sus competiciones oficiales, pese a que sí adoptará otras modificaciones arbitrales introducidas tras el Mundial.