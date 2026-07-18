La polémica que reclamó Boston River en el gol de Peñarol: el VAR revisó la jugada y confirmó el gol de Darias

Cuando el primer tiempo parecía encaminarse al descanso sin goles y Boston River había generado las situaciones más claras, Peñarol encontró la apertura del marcador en una de las pocas aproximaciones de peligro que tuvo. Un preciso centro de Javier Cabrera encontró la cabeza de Eduardo Darias, que conectó con potencia para vencer a Bruno Antúnez y poner el 1-0 en el Campeón del Siglo.

Sin embargo, el tanto quedó inmediatamente envuelto en la polémica por una acción ocurrida apenas segundos antes del cabezazo del volante aurinegro.

La jugada se inició con una buena combinación de Leonel Jaime, que abrió el juego hacia la derecha para Leandro Umpiérrez. El volante envió un centro al segundo palo en busca de Matías Arezo, quien intentó conectar de cabeza, pero no llegó a impactar el balón. En el impulso terminó chocando con los defensores Martín González y Juan Acosta, quienes cayeron al césped reclamando una infracción ofensiva.

Acosta permaneció algunos instantes tendido acusando el golpe, aunque el árbitro Javier Burgos entendió que no existió falta y dejó continuar la acción. La pelota siguió hacia el sector izquierdo del ataque aurinegro, donde Cabrera volvió a enviar un centro, esta vez perfecto para que Darias ganara por arriba y marcara el 1-0.

Apenas la pelota ingresó al arco, los futbolistas de Boston River rodearon al árbitro. El capitán Martín González fue el primero en correr hacia Burgos para reclamar la supuesta falta de Arezo en la jugada previa, mientras todo el banco del Sastre se sumó a las protestas.

El festejo de los jugadores de Peñarol tras el gol de Eduardo Darias ante Boston River. Foto: Leonardo Mainé.

La incidencia fue revisada por el VAR, encabezado por Antonio García, aunque el chequeo fue breve. Desde la cabina respaldaron la decisión tomada en el campo de juego y confirmaron que no existía una infracción clara y manifiesta que justificara la anulación del tanto. El gol fue convalidado y, además, González fue amonestado por sus reiteradas protestas y gestos hacia el árbitro.

Más allá de la controversia, el gol cambió por completo el desarrollo del encuentro. Hasta ese momento Boston River había mostrado mejores argumentos ofensivos y había inquietado con mayor frecuencia el arco defendido por Martín Campaña. Peñarol, en cambio, había generado poco peligro, pero encontró en el cabezazo de Darias la ventaja que necesitaba para irse al descanso con tranquilidad, transformar los murmullos de la tribuna en aplausos y encarar el segundo tiempo con el resultado a su favor.