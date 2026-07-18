Thiago Espinosa: "Diego Aguirre me dijo que me concentre para que a fin de año me vea saliendo campeón"

Thiago Espinosa, lateral izquierdo de 21 años, arribó este sábado por la mañana a Uruguay con la mira puesta en sumarse a los entrenamientos con Peñarol. El futbolista, que hizo todas las formativas en el aurinegro pero no llegó a debutar en la Primera División del club, llega a préstamo desde el América de México.

"Cuando me llamaron de vuelta no lo dudé porque es un club en el que estuve 10 años e hice la mayoría de mis amigos, los funcionarios también, siempre fueron muy bien conmigo, entonces es una alegría volver y reencontrarme con todos", inició en rueda de prensa con Sport 890 y El Espectador Deportes.

"Lo que buscaba yo eran minutos, que capaz por ahí en el América este año no los iba a poder tener y bueno, empezamos a buscar cuadros y cuando apareció la opción de Peñarol no dudé ni un segundo, y más que fue un llamado que me hizo Diego y me hizo dudar menos todavía", añadió.

En este sentido, reveló cuál fue el mensaje que le trasladó Diego Aguirre: "Me dijo que me concentre para que a fin de año me vea saliendo campeón".

También puso el foco en la relevancia que tiene este paso en su carrera: "Con esa expectativas de que obviamente no es solo cumplir mi sueño, sino el de mi familia, mis amigos y todos los que me conocen y saben lo que yo luché durante 10 años para debutar en Peñarol. Entonces estoy muy contento de llegar al club del que soy hincha, así que nada, hay que meterle y a fin de año salir campeón".

Al ser consultado acerca de qué fue lo que le aportó el fútbol mexicano a su juego, Espinosa respondió: "Sobre todo en lo físico y en lo técnico también, es un fútbol que no se mira mucho acá pero es muy rápido, dinámico y tenés que adaptarte también a la altura de allá, que no es fácil. Las primera semanas te cuestan un montón, sufrís mucho pero una vez que te acostumbrás cuando vas a otros países notás la diferencia".