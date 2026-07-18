Peñarol vs. Boston River en vivo por el Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Peñarol vuelve al Campeón del Siglo con todo lo que eso significa y lo hace de cara al encuentro frente a Boston River (16:00) en el marco de la sexta fecha del Torneo Intermedio donde el Carbonero apuesta a sumar pensando en mantenerse en lo más alto de la Serie A y apuntar a la cima de la Tabla Anual.
De todas maneras, una sola victoria en los últimos tres partidos no son un buen aliciente para el Mirasol que deberá enderezarse sabiendo que también podría estirar la ventaja con Nacional que perdió en la pasada jornada, en el medio de la clásica rivalidad entre ambos.
Por su parte, el Sastre también viene a los tumbos porque a nivel local suma cuatro juegos sin triunfos producto de dos derrotas y dos empates. Enfrentar a un grande de visitante siempre es complicado, pero también una motivación extra.
Diego Aguirre, formaría el equipo con Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Lucas Hernández; Nicolás Fernández, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni y Matías Arezo, mientras que Ignacio Ithurralde contaría con Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Agustín Aguirre, Freddy Martínez; Leandro Suhr, Rodrigo Saravia, Agustín Amado, Facundo Muñoa; Francisco Bonfiglio y Felipe Avenatti.
Thiago Espinosa llego a Uruguay para sumarse el plantel
Pocas horas antes de que Peñarol enfrente a Boston River, llegó la que será la tercera alta: Thiago Espinosa. El lateral izquierdo surgió de las inferiores del Mirasol, pasó por Racing, lo compró América y ahora llega cedido por un año.
Boston River con novedades en el plantel
Boston River contó con el retorno de Felipe Avenatti tras su pasaje por Avaí de Brasil y también con otro ex Peñarol como Rodrigo Saravia que tendrá la particularidad de jugar con su hermano porque en las últimas horas anunció la llegada de Facundo Saravia.
Cara nueva en La Sastrería 💪— BOSTON RIVER (@bostonriver) July 17, 2026
Facundo Saravia ya firmó contrato y entrena bajo las órdenes de Nacho Ithurralde ✍️
🔚 Llega procedente de Danubio.
¡Bienvenido, Facu! 🙌#SomosBostonRiver 🟢🔴 pic.twitter.com/5zfMB1ADd9
La lista de convocados de Peñarol
Diego Aguirre tiene un regreso muy importante y es el de Matías Arezo. El delantero cumplió sus fechas de suspensión tras la roja ante Central Español y volverá al once del Carbonero que sigue sin contar con Eric Remedi, suspendido.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Boston River, por la Fecha 6 del Torneo Intermedio, @LigaAUF.— PEÑAROL (@OficialCAP) July 18, 2026
Suspendido: Eric Remedi. pic.twitter.com/wCEiLek7Pa
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Boston River!
En el Campeón del Siglo, dicen presente Peñarol y Boston River en el marco de la sexta fecha del Torneo Intermedio en un partido donde se juegan puntos muy importantes de cara a la Tabla Anual, más allá del certamen corto.