Peñarol vs. Boston River en vivo por el Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Peñarol vuelve al Campeón del Siglo con todo lo que eso significa y lo hace de cara al encuentro frente a Boston River (16:00) en el marco de la sexta fecha del Torneo Intermedio donde el Carbonero apuesta a sumar pensando en mantenerse en lo más alto de la Serie A y apuntar a la cima de la Tabla Anual.

De todas maneras, una sola victoria en los últimos tres partidos no son un buen aliciente para el Mirasol que deberá enderezarse sabiendo que también podría estirar la ventaja con Nacional que perdió en la pasada jornada, en el medio de la clásica rivalidad entre ambos.

Por su parte, el Sastre también viene a los tumbos porque a nivel local suma cuatro juegos sin triunfos producto de dos derrotas y dos empates. Enfrentar a un grande de visitante siempre es complicado, pero también una motivación extra.

Diego Aguirre, formaría el equipo con Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Lucas Hernández; Nicolás Fernández, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Gastón Togni y Matías Arezo, mientras que Ignacio Ithurralde contaría con Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Agustín Aguirre, Freddy Martínez; Leandro Suhr, Rodrigo Saravia, Agustín Amado, Facundo Muñoa; Francisco Bonfiglio y Felipe Avenatti.