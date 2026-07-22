El jugador que llegó en enero a Peñarol y que el club ya le comunicó que no seguirá para el segundo semestre

Peñarol sigue definiendo el plantel para la segunda parte de la temporada 2026 y mientras la Comisión de Pases y Contrataciones y el cuerpo técnico encabezado por Diego Aguirre trabajan en la llegada de altas, en las últimas horas el club le comunicó a uno de los refuerzos que había tenido en enero que no continuará en la institución.

Se trata de Gastón Togni, el atacante argentino de 28 años nacido en Villa Francia que había sido contratado por el Carbonero en el inicio de este año con un préstamo tras un acuerdo alcanzado con Defensa y Justicia.

Luego de la primera parte de la temporada, el extremo que también supo jugar como lateral y carrilero por la izquierda perdió pie en la consideración de Diego Aguirre, quien fue determinante para tomar una decisión con el futuro del futbolista en el club Mirasol.

Es que tanto la Fiera, que encabeza el cuerpo técnico, como el área deportiva con Marcelo Rodríguez al frente, analizaron lo hecho por Togni y tomaron la decisión de comunicarle al Consejo Directivo que el argentino no continuará en la institución.

Gastón Togni en Peñarol. Foto: Leonardo Mainé

En la reunión celebrada en la tardecita del martes se habló del futuro de Gastón Togni y en las últimas horas se le hizo la comunicación oficial al futbolista. “Se le dijo que no iba a ser tenido en cuenta. Ahora hay que esperar para llegar a un arreglo por su salida”, dijo una fuente del Consejo Directivo aurinegro consultada por Ovación.

La idea de Peñarol es que el futbolista pueda encontrar un club ya que de lo contrario perderá continuidad deportiva pero además, le generará un gasto a Peñarol, que debería hacerse cargo de su salario.

Según contaron desde el club Carbonero a Ovación, Togni percibe un alto salario para lo que es el fútbol uruguayo y ahora, los directivos deberán llegar a un acuerdo con el jugador que quiere seguir percibiendo su salario —por contrato— o una cifra similar en un nuevo club.

Gastón Togni celebra su primer gol con la camiseta de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Lo cierto es que de momento no hay definición acerca del futuro del atacante que llegó en enero a Peñarol y que con la camiseta del Mirasol disputó un total de 23 partidos entre Liga AUF Uruguaya, Supercopa Uruguaya y Copa Libertadores.

El argentino, que anotó un solo gol y puso dos asistencias hasta el momento, no estuvo en la convocatoria para el partido que Peñarol le ganó 3-0 a Boston River el sábado en el Estadio Campeón del Siglo por la sexta fecha del Torneo Intermedio.