Imputaron por femicidio al hombre que mató a su pareja en Tres Ombúes; reconoció el crimen en su declaración

El juez Alejandro Asteggiante imputó por un delito de muy especialmente agravado por femicidio al hombre acusado de matar a su pareja, Valeria Mederos, en Tres Ombúes. La fiscal Andrea Naupp leyó en audiencia una declaración del imputado en la que reconocía el crimen. También decía que la víctima lo había agredido primero. A su vez, fue imputado por delitos de violencia doméstica previos a la muerte.

Vecinos declararon que oyeron a la mujer pedirle que no le pegara y que se "metiera con hombres". Ella era quien sustentaba el hogar y, pese a eso, él no aceptaba dejar la vivienda.

La mujer había sido denunciada como desaparecida el jueves de la semana pasada y sus restos aparecieron el domingo, en una heladera en desuso al fondo de la vivienda que compartía la pareja. El hombre la atacó con un arma blanca.

El hombre cuenta con varios antecedentes penales, entre ellos uno por homicidio que data del año 2010.

En la audiencia Asteggiante dispuso que sea enviado a prisión preventiva por 180 días.

A su vez, a pedido de su defensora pública, se le repetirá la pericia psiquiátrica con su historia clínica a la vista. La pericia realizada de urgencia indicó que el femicida podía auto determinarse y por ende fue consciente de sus actos.