Ministerio del Interior pide colaboración para dar con un joven requerido por un homicidio en Salto

El Ministerio del Interior emitió este jueves un aviso en el que solicita colaboración a la población para dar con el paradero de Franco Yosemir Barboza Rodríguez, un joven de 26 años que se encuentra requerido por el homicidio de un hombre en el departamento de Salto el pasado 24 de junio.

Si se tiene información sobre el requerido, el Ministerio del Interior exhorta a la población a comunicarse al 911 (mediante llamada disponible las 24 horas), realizar una denuncia anónima al 0800 5000, ingresar a la página web del ministerio (minterior.gub.uy) o presentarse de manera presencial. En este caso, se deberá acudir a la seccional policial más cercana.

La Policía busca a un hombre de 26 años por un homicidio que tuvo lugar el pasado 24 de junio en Salto. Foto: Ministerio del Interior

El homicidio en el barrio Calafí de Salto

El pasado miércoles 24 de junio, un hombre fue asesinado en horas de la noche en el barrio Calafí de la ciudad de Salto. Según pudo confirmar El País en base a fuentes policiales, el homicidio se habría dado en un intento de rapiña.

El hecho ocurrió pasadas las 23:00 horas, en la plaza ubicada entre las calles Pedro Gallino y Diagonal Calafí. El hombre había llegado en moto a su casa cuando dos delincuentes le dispararon.

Operativo policial en Salto: hombre fue asesinado en la puerta de su casa Foto: Sergio Senisa

Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Salto en el automóvil de un particular, pero falleció al llegar al lugar.

La Policía de Salto había montando un operativo de rastrillaje en la zona para dar con los autores del crimen, pero no hubo detenidos.

La investigación es llevada adelanto por el fiscal de Primer Turno, Augusto Martinicorena.