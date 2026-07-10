Detuvieron en Argentina a un joven de 18 años señalado como autor de un triple homicidio en el Cerro

El Ministerio del Interior informó este viernes sobre la detención de un joven de 18 años señalado como uno de los presuntos autores de un triple homicidio ocurrido en el barrio Cerro de Montevideo a finales de mayo.

En el ataque, que tuvo lugar el 24 de mayo en las calles Egipto y Estados Unidos, fueron asesinadas una mujer de 35 años, así como dos hombres de 29 y 23 años respectivamente.

El presunto autor fue localizado tras tareas de inteligencia por parte de investigadores del Departamento de Homicidios. El joven se había fugado hacia Argentina tras el hecho y las autoridades emitieron una requisitoria internacional.

En ese sentido, la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol comunicaron que el individuo fue detenido cuanto intentaba salir desde Argentina rumbo a Uruguay a través del puerto de Buenos Aires.

Tras la detención, se iniciaron las gestiones para que sea extraditado y puesto a disposición de la Justicia.

Operativo policial. Estefania Leal/Archivo El Pais

Cómo fue el triple homicidio

Además de los tres asesinados, otras dos personas quedaron gravemente heridas tras un ataque a balazos. Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con la Jefatura de Policía de Montevideo, varios hombres descendieron de un vehículo y efectuaron múltiples disparos hacia una casa.

Al llegar al lugar los funcionarios policiales encontraron a dos hombres muertos por disparos de arma de fuego y otras tres heridas de gravedad, a las que trasladaron al Hospital del Cerro. Más tarde murió una de las tres personas, la mujer de 35 años, quien contaba con antecedentes penales.

Según pudo saber El País con base en fuentes policiales, en el lugar funcionaba una boca de venta de drogas que estaba siendo investigada. La principal hipótesis es que se trate de un enfrentamiento entre bandas.

Detienen a presunto autor de rapiña a residencial

Por otro lado, el Ministerio del Interior también anunció que fue detenido uno de los presuntos autores de la rapiña a un residencial del Prado que tuvo lugar la semana pasada, donde se produjo un tiroteo donde hirieron a dos funcionarios policiales. Uno de ellos aún permanece en CTI.

Operativo policial en residencial del barrio Atahualpa dónde se efectuó una rapiña con policías heridos. Agustín Carballo / El País.

La cartera informó que tras varios allanamientos en distintos puntos de la capital, se detuvo a un hombre de 32 años, quien cuenta con antecedentes penales y que actualmente se encuentra a disposición de la Fiscalía de Homicidios de 3.º Turno. Su identificación se dio tras tareas de inteligencia, análisis de información y recolección de evidencia.