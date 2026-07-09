Siniestro de tránsito fatal en ruta 8: auto embistió al acompañante de una moto y su conductor se dio a la fuga

Policía Caminera informó este jueves sobre un siniestro de tránsito fatal ocurrido sobre las 15:00 horas en el kilómetro 26 de la ruta 8, en el departamento de Canelones, donde fue embestida una persona que circulaba como acompañante de una moto.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia policial, un auto que se trasladaba de norte a sur por la carretera embistió al acompañante de una moto que pretendía cruzar la ruta de este a oeste.

Cuando el acompañante de la moto se percató de que podía ser embestido, saltó del vehículo. Es en ese momento que el conductor del auto intentó esquivar la moto, pero impactó a la persona que había saltado. La víctima murió en el lugar.

Tras esto, el conductor de la moto se dio a la fuga. Las causas del accidente aún se intentan determinar.

Dos muertos tras choque y caída de un vehículo a un arroyo en Lavalleja

Dos personas murieron el pasado sábado por la noche como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido en Camino Arroyo Sauce, en jurisdicción de Seccional Segunda de Lavalleja, en el límite con el departamento de Maldonado, informó la Jefatura de Policía de Lavalleja a El País.

El hecho fue reportado al servicio de emergencias 9-1-1 sobre las 20:36, tras una colisión entre dos vehículos, uno de los cuales cayó a las aguas del arroyo Sauce con una persona atrapada en su interior.

Campos junto a la Ruta 60 cubiertos de niebla y hielo por la helada debido a las bajas temperaturas en el departamento de Lavalleja. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que una camioneta Haval H6 con matrícula argentina había quedado suspendida sobre el lateral del puente. En ese vehículo viajaban cuatro ciudadanos argentinos: el conductor, un hombre de 53 años, una mujer de 39 años, un niño de 12 años y una niña de 7 años. Todos sufrieron politraumatismos leves.

El otro vehículo, un automóvil Suzuki con matrícula uruguaya, quedó volcado dentro del arroyo, con las ruedas hacia arriba. Como consecuencia del impacto fallecieron el conductor, un uruguayo de 65 años, y un niño de 4 años que viajaba en el vehículo.

Además, una mujer de 56 años que también iba en el automóvil fue trasladada a la Sociedad Española de Montevideo con fractura cervical.