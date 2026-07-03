Tragedia en Treinta y Tres: camión impactó contra un puente y su conductor murió

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en las últimas horas en Treinta y Tres. Un camionero de 67 años murió luego de que su vehículo chocara contra la estructura de un puente en ruta 8 y luego despistara.

La Jefatura de Policía de Treinta y Tres informó que el incidente ocurrió sobre las 15:00 de este jueves a la altura del kilómetro 277 de la carretera, en el acceso al Camino Sarandí.

"Personal policial concurrió al lugar tras un llamado al Centro de Comando Unificado que alertaba sobre un conductor descompensado en el interior de un camión. Al arribar, los efectivos constataron que el vehículo de carga se encontraba semivolcado sobre la banquina y la franja lateral, sobre el lado contrario de circulación, donde impactó contra la estructura de un puente de acceso al camino", dice el comunicado.

Hasta la zona llegó personal médico que, pese a las maniobras de asistencia, no logró evitar la muerte del conductor.

La Fiscalía de segundo turno, a cargo de Ana Segovia, tomó el caso y ordenó varias actuaciones como el relevamiento de Policía Científica, la intervención de un médico forense y la revisión de las cámaras de seguridad que hubiera en la zona. Además, pidió buscar testimonios de posibles testigos que permitan establecer en qué circunstancias aconteció el siniestro.

Ocho personas detenidas tras operativo antidrogas en Santa Clara del Olimar y Cerro Chato

En otra información divulgada por la Jefatura, ocho personas fueron detenidas tras un operativo antidrogas en Santa Clara del Olimar y Cerro Chato en una investigación que fue dirigida por la Fiscalía de segundo turno.

En total se hicieron 12 allanamientos simultáneos en ambas localidades y se incautó un rifle calibre 22 y municiones, una camioneta Ford Ranger, 15 teléfonos celulares, aproximadamente $150.000, 84 gramos de cocaína procesada y 95 gramos de cocaína sin procesar.