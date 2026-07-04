Siniestro de tránsito fatal en Canelones: un hombre de 47 años murió tras despistar y volcar

Policía Caminera informó este sábado sobre un siniestro de tránsito fatal ocurrido sobre las 07:00 a la altura del km 42 de la ruta 8, en el departamento de Canelones, donde murió un hombre de 47 años que conducía un auto.

Según informó la dependencia policial, el vehículo, que circulaba por la ruta 8 de norte a sur, despistó y volcó quedando en la faja natural oeste por causas que aún se investigan. El hombre murió en el lugar.

Junto al fallecido viajaba como acompañante otro hombre de 37 años que resultó lesionado con traumatismo de cráneo, pérdida de conocimiento recuperada y amnesia del episodio, por lo que fue trasladado a la Médica Uruguaya.

Móvil de Policía Caminera.

Camión impactó contra un puente y su conductor murió

Por otro lado, un siniestro de tránsito fatal ocurrió el pasado jueves en Treinta y Tres. Un camionero de 67 años murió luego de que su vehículo chocara contra la estructura de un puente en ruta 8 y luego despistara.

La Jefatura de Policía de Treinta y Tres informó que el incidente ocurrió sobre las 15:00 del jueves a la altura del kilómetro 277 de la carretera, en el acceso al Camino Sarandí.

Camión que chocó y despistó en la ruta 8, en el departamento de Treinta y Tres. Foto: Jefatura de Policía de Treinta y Tres

"Personal policial concurrió al lugar tras un llamado al Centro de Comando Unificado que alertaba sobre un conductor descompensado en el interior de un camión. Al arribar, los efectivos constataron que el vehículo de carga se encontraba semivolcado sobre la banquina y la franja lateral, sobre el lado contrario de circulación, donde impactó contra la estructura de un puente de acceso al camino", dice el comunicado.

Hasta la zona llegó personal médico que, pese a las maniobras de asistencia, no logró evitar la muerte del conductor.

La Fiscalía de segundo turno, a cargo de Ana Segovia, tomó el caso y ordenó varias actuaciones como el relevamiento de Policía Científica, la intervención de un médico forense y la revisión de las cámaras de seguridad que hubiera en la zona. Además, pidió buscar testimonios de posibles testigos que permitan establecer en qué circunstancias aconteció el siniestro.