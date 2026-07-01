Siniestro de tránsito fatal en La Barra: motociclista de 20 años murió tras chocar contra un auto

La Jefatura de Policía de Maldonado informó este miércoles sobre un siniestro de tránsito fatal ocurrido en La Barra, donde murió un joven de 20 años que se trasladaba en una moto.

Según un comunicado de la dependencia policial, sobre las 12:44 horas el servicio de emergencias 911 recibió un llamado en el que se alertaba sobre un accidente en la intersección de las calles Víctor Haedo y Mattos Rodríguez.

Una vez en el lugar, el personal policial constató un choque entre un automóvil Citroën C3 y una moto Zanella Sapucai 200.

La Barra, Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

El vehículo era conducido por una mujer de 58 años, quien resultó ilesa. Por su parte, el joven, que circulaba en la motocicleta, fue asistido por personal médico, que constató su fallecimiento en el lugar.

En el lugar trabajó personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM), inspectores de tránsito y Policía Científica para determinar qué fue lo que ocasionó el siniestro.

Mujer de 27 años y adolescente de 15 murieron tras un choque entre un ómnibus y una moto

Dos personas fallecieron y un niño sufrió lesiones de gravedad el pasado lunes por la noche como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido en el departamento de Canelones.

El hecho se registró sobre las 19:10 a la altura del kilómetro 38 de la ruta 6. Por causas que aún se investigan, un ómnibus que circulaba en dirección a Montevideo impactó contra una moto en la que viajaban tres ocupantes.

Móvil de Policía Caminera.

Como consecuencia de la colisión, una mujer de 27 años que manejaba la moto y una adolescente de 15 que iba como acompañante murieron en el lugar, mientras que un segundo acompañante, un niño de tres años, fue asistido por personal de emergencia y trasladado en estado grave a un centro de salud en Montevideo.

El ómnibus era conducido por un hombre de 56 años que resultó ileso, así como el guarda y los 38 pasajeros. La espirometría realizada al conductor arrojó un resultado de cero alcohol en sangre.