Tragedia en Treinta y Tres: murió una embarazada y un niño de 7 años está grave tras un vuelco

Un siniestro de tránsito fatal se registró la noche de este lunes en el departamento de Treinta y Tres. Una mujer embarazada murió y tanto el chofer del vehículo como un niño de 7 años están graves, informó la Policía Caminera.

Según información policial primaria, el siniestro ocurrió sobre las 22:40 horas. Un automóvil que viajaba desde Parque del Plata rumbo a Melo despistó y volcó sobre la faja natural en la Ruta 8, a la altura del kilómetro 300, "en una saliente de curva a la derecha".

Como consecuencia del violento impacto, una mujer embarazada, que cursaba el octavo mes de gestación, falleció en el lugar, mientras que los otros dos ocupantes del vehículo, un hombre de 34 años y un niño de 7, sufrieron politraumatismos graves y debieron ser trasladados de urgencia médica.

El menor, detalló el informe policial, "viajaba sin sistema de retención infantil".

Trabajaron en el lugar Policía Caminera y Policía Científica. La investigación queda a cargo de Fiscalía.

Siniestros por niebla en Florida y Tacuarembó

Dos siniestros se registraron a primera hora de la mañana de este martes en los departamentos de Florida y Tacuarembó a causa de la densa niebla que cubre el territorio.

Dos vehículos que transportaban escolares chocaron frontalmente este martes en la localidad de Cortinas, en el departamento de Tacuarembó. Tras el impacto se registraron tres lesionados leves: dos de ellos fueron trasladados a un centro de salud por una ambulancia de ASSE.

Accidente de tránsito en Cortinas. Foto: Policía Caminera.

Según informó la Policía Caminera, el accidente se registró este martes a las 07:30, en la ruta 5, a la altura del kilómetro 348. Un ómnibus, que transportaba escolares y liceales, circulaba de norte a sur cuando chocó con un micro de transporte escolar, que llevaba 10 personas a bordo. Este último vehículo, que pretendía tomar la ruta desde camino del Arbolito hacia el oeste, terminó despistando sobre la franja natural de la carretera.

Las causas del accidente todavía están bajo investigación. En el lugar se registraron tres lesionados, todos pasajeros del micro: en el ómnibus no se registraron heridos. Según señaló Caminera, en el lugar se registraban nieblas intensas a la hora del choque.

El tránsito permanece obstruido y se canaliza por la senda este.

Además, se registró otro siniestro de tránsito, sobre las 7:50, también en la ruta 5 pero a la altura del departamento de Florida. Un camión, que circulaba del norte al sur, fue impactado por alcance en su parte trasera por una camioneta que viajaba en su mismo sentido. Luego, esta última fue colisionada por un camión.

Accidente de tránsito en Florida. Foto: Policía Caminera.

La persona que viajaba en la camioneta sufrió heridas leves, pero no se registraron más heridos. Según informó Caminera, en el lugar se registró una intensa niebla y la ruta se encuentra parcialmente obstruida.