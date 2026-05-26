Trágico accidente entre un tren y un ómnibus escolar en Bélgica deja cuatro muertos, incluidos dos menores

Un ómnibus escolar que transportaba a estudiantes de un centro educativo especializado fue embestido este martes por un tren de pasajeros en la localidad de Buggenhout, en el norte de Bélgica, provocando la muerte de cuatro personas y dejando a otras cinco en estado crítico.

El siniestro ocurrió en un paso a nivel que, según las primeras investigaciones de la empresa gestora de la red ferroviaria, presentaba las barreras bajas y las señales lumínicas en rojo al momento del violento impacto.

Detalles del accidente ferroviario en Buggenhout

El siniestro se registró a las 08:08 hora local (3:08 de la madrugada en Uruguay) en la provincia de Flandes Oriental, un punto ubicado a unos 20 kilómetros de Bruselas. El vehículo escolar trasladaba a siete menores hacia un establecimiento para niños con trastornos de conducta y del espectro autista. Como consecuencia del impacto, fallecieron dos adolescentes de 12 y 15 años, además del conductor del rodado y su acompañante.

La violencia de la colisión generó una fuerte conmoción en la comunidad local. El portavoz de Infrabel, la entidad gestora de la infraestructura ferroviaria belga, Frédéric Sacré, explicó que el choque se produjo contra un tren que circulaba a unos 120 kilómetros por hora y que planificaba detenerse en una estación cercana. "El impacto fue extremadamente violento", aseveró el funcionario de la empresa estatal.

Un tren chocó contra un autobús escolar en el paso a nivel de Vierhuizen, en Buggenhout, a unos 20 km al norte de Bruselas



Foto: DIRK WAEM/AFP

Los restantes cinco menores que viajaban en el minibús escolar fueron derivados de urgencia a centros hospitalarios locales con lesiones de diversa gravedad. La portavoz de la fiscalía de Flandes Oriental, Lisa De Wilde, puntualizó la situación médica de las víctimas sobrevivientes en una comparecencia ante los medios de comunicación y detalló que ingresaron en estado crítico, aunque los reportes médicos posteriores indicaron que se encontraban estables. Por otra parte, las autoridades confirmaron que ninguna de las personas que viajaban a bordo del tren de pasajeros sufrió heridas.

🚨Train slams into school bus in Belgium killing multiple people.



Horrific scenes in Buggenhout as emergency services rush to the crash site.



Questions now mounting over safety failures at the crossing. pic.twitter.com/fBRaZJELxy — Don Keith (@RealDonKeith) May 26, 2026

Investigación sobre las barreras del paso a nivel

Las pericias iniciales buscan esclarecer los motivos por los cuales el vehículo de transporte especial avanzó sobre las vías. La firma encargada de la infraestructura vial aportó elementos tecnológicos para la reconstrucción del hecho y sostuvo que los sistemas de prevención del cruce funcionaban de manera correcta en el momento de la colisión.

"La barrera estaba cerrada, tenemos cámaras técnicas que lo muestran", indicó Frédéric Sacré para señalar que el transporte ignoró la señalización activa. De acuerdo con el informe de la empresa, la formación ferroviaria arrastró al automóvil unos 15 metros hasta que este terminó impactando contra una estructura metálica que sostiene el cableado eléctrico de la línea de transporte.

Agentes de policía inspeccionan el lugar del accidente entre un tren y un autobús escolar en Bélgica Foto: JOHN THYS/AFP

El suceso motivó pronunciamientos de las principales autoridades políticas del país europeo y de la región. El primer ministro belga, Bart De Wever, manifestó estar profundamente conmocionado por este terrible accidente y transmitió su apoyo a los familiares de los fallecidos. En la misma línea, el ministro del Interior, Bernard Quintin, valoró el despliegue de los servicios de emergencia en Buggenhout. Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió sus condolencias a las familias afectadas por la tragedia vial en Bélgica.

Con información de AFP