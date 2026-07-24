Reacciones en el arco político al crimen en Parque Rodó: de “país roto” a “hay malandras que son animales”

El homicidio de un niño de 12 años en la madrugada de este viernes en las canteras del Parque Rodó generó respuestas dentro de las filas de la oposición al gobierno con duras críticas hacia la gestión tanto del actual ministro del Interior, Carlos Negro, como del presidente de la República, Yamandú Orsi.

La senadora Graciela Bianchi lo definió en la red social X como "un país roto". En tanto, su correligionario Javier García utilizó la misma red social para enviar un potente mensaje al presidente.

"¡Basta, presidente! Tome decisiones. El problema ya no es Negro, es su responsabilidad. Vamos rumbo a un Estado fallido en seguridad", publicó el senador García.

Por su parte, Sebastián da Silva apuntó a la necesidad de endurecer las medidas. "Capaz que ahora que le toca de cerca a la izquierda caviar pueda darse cuenta que hay que apretar las medidas. Hacer una especie de toque de queda, porque hay malandras que son animales y hay que tratarlos como tal", disparó el senador del Partido Nacional en sus redes sociales.

¡BASTA PRESIDENTE! TOME DECISIONES. EL PROBLEMA YA NO ES NEGRO, ES SU RESPONSABILIDAD. VAMOS RUMBO A UN ESTADO FALLIDO EN SEGURIDAD. https://t.co/VwymqZatJL vía @portalmvd — Javier García (@JavierGarcia_Uy) July 24, 2026

Capaz que ahora que le toca de cerca a la izquierda caviar pueda darse cuenta que hay que apretar las medidas. Hacer una especie de toque de queda, porque hay malandras que son animales y hay que tratarlos como tal https://t.co/1QFWVk2La5 — Sebastian Da Silva (@camboue) July 24, 2026

La dirigente colorada y secretaria del Senado, María Eugenia Rosselló, dijo que "cuando un niño muere por una balacera fracasa mucho más que un operativo policial. Fracasa el Estado en su deber más básico: proteger la vida de sus ciudadanos". "Fracasa el ministro y su gestión sin resultados. No podemos resignarnos a vivir así", lamentó en su cuenta de X.

Cuando un niño muere por una balacera, fracasa mucho más que un operativo policial.

Fracasa el Estado en su deber más básico: proteger la vida de sus ciudadanos. Fracasa el Ministro y su gestión sin resultados.

No podemos resignarnos a vivir así.



Balacera en las picadas… — Ma Eugenia Roselló (@marurosello) July 24, 2026

La excandidata a vicepresidenta de la República por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, también lamentó lo ocurrido. "Se les fue totalmente de las manos, estamos regalados todos los días, en todos lados", expresó.

Se les fué totalmente de las manos, estamos regalados todos los días, en todos lados. https://t.co/wyZQGoHNKd — Valeria Ripoll (@Valeriaripoll3) July 24, 2026

Lo que se sabe hasta ahora de la balacera en Parque Rodó

Un niño de 12 años fue víctima de homicidio por un disparo en el pecho en la madrugada de este viernes en las canteras del Parque Rodó, donde se juntaron conductores de motos y autos para realizar picadas clandestinas. Un familiar de 14, otro de 22, y otras personas de 26, 30 y 54 años sufrieron heridas de bala y están internadas en distintos hospitales.

El niño de 12 que falleció, el menor de 14 que está internado y otro joven de 22 que también sufrió heridas de bala son familiares entre sí: coinciden en el apellido Puglia. También es Puglia uno de los testigos, de 27 años, quien se encargó de llevar al hospital Pasteur a uno de los heridos, el hombre de 54 años. Por otro lado, Canal 10 informó que el joven de 30 años que sufrió disparos cuenta con varios antecedentes penales.

Operativo policial tras ataque a balazos en el Parque Rodó. Foto: Darwin Borrelli

Telemundo (Teledoce) consignó una serie de videos que fueron grabados por personas que habían asistido a las picadas. Allí se ve que la instancia era multitudinaria y que en determinado momento alguien abrió fuego en forma de ráfaga.

Fuentes policiales informaron a El País que los Puglia conforman una banda con ese nombre. Los otros heridos, se presume, aunque no llevan el mismo apellido forman parte del mismo grupo criminal, que históricamente ha mantenido vínculos con Los Albín en el marco de disputas por el negocio de la droga en Villa Española.

A raíz de este antecedente, los investigadores manejan como principal hipótesis que el violento ataque en las canteras podría tratarse de una venganza vinculada al reciente quíntuple homicidio registrado en el barrio El Monarca (Villa García), el cual a su vez reflotó la cruda rivalidad entre Los Suárez y Los Albín.

Durante la huida del lugar, los participantes de la aglomeración protagonizaron incidentes y agredieron al personal policial que acudió a disolver la concentración. Pese a la resistencia y a la rápida dispersión de los vehículos, los efectivos incautaron —pues quedó abandonada en el lugar— la moto de alta cilindrada sin matrícula que presentaba impactos de bala.