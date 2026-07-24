Tesla Uruguay: el futuro de los precios, red de carga propia y qué pasará con los que ya tienen un vehículo de la marca

El jueves 16 de julio, el multimillonario empresario Elon Musk anunció en su cuenta de X que Tesla, su compañía de vehículos eléctricos, había llegado oficialmente al mercado uruguayo. Ese mismo día quedó operativo el sitio web de Tesla Uruguay, donde ya se podían adquirir varias versiones de sus Model 3 (sedán) y Model Y (SUV), con precios que van desde US$ 32.990 hasta US$ 49.990.

Tras ese anuncio, el viernes 17 se realizó el lanzamiento oficial de Tesla en la explanada de Punta Carretas Shopping, con presencia de fanáticos de la marca, empresarios que ya utilizan sus vehículos -como Nicolás Jodal, CEO de GeneXus, y Orlando Dovat, presidente de Zonamerica- y el presidente de la República, Yamandú Orsi, entre otras personalidades.

Durante el evento, además de exhibir los modelos y ofrecer pruebas de manejo, el country manager de Tesla Uruguay, Andrés Folle, de 28 años, dio la bienvenida oficial de la compañía al país y comentó que esta operación representa un doble orgullo para él. «Soy uruguayo, formo parte del equipo de Tesla desde hace cuatro años (N.d.R.: trabajaba en Tesla Alemania) y con esto se me juntan dos pasiones. No se imaginan la pasión que tengo hoy por ser el country manager en Uruguay», afirmó.

Más tarde, en entrevista con El Empresario, el ejecutivo destacó que Uruguay se haya transformado en el tercer país de América Latina en donde la marca desembarca oficialmente, tras Chile y Colombia. Además, explicó que esa decisión respondió tanto al plan de expansión de la compañía como al contexto favorable del país, impulsado por el crecimiento de la movilidad eléctrica y la cultura por consumo de la marca entre los usuarios.

Desde el 18 de julio, quienes estén interesados en adquirir un vehículo de Tesla pueden acercarse al espacio que la marca instaló en Punta Carretas Shopping, donde hay técnicos para asesorar y también se puede hacer un test drive.

Sobre la política de precios, Folle aseguró que la empresa logró ofrecer valores competitivos para avanzar en su misión de promover la «abundancia sostenible». En esa línea, adelantó que ya evalúa construir una red de cargadores propios e instalar un espacio para brindar el servicio técnico oficial de la marca.

Tesla. En Uruguay, los vehículos Model 3 y Model Y se pueden adquirir desde el hogar con una tarjeta de crédito. Foto: Estefanía Leal

Asimismo, aclaró que si bien los vehículos cuentan con la tecnología de conducción autónoma, por ahora no estará disponible en el país por cuestiones regulatorias.

A continuación, un extracto de la entrevista que el ejecutivo mantuvo con El Empresario.

-¿Por qué Tesla decidió desembarcar en Uruguay ahora?

-Tesla está con su expansión en América Latina. Empezó por Chile hace un par de años, el año pasado llegó a Colombia y ha sido un éxito rotundo en los dos países, entonces había que seguir planeando esa expansión. Tenemos un equipo que está directamente encargado de mirar dónde desembarcar y Uruguay tiene condiciones muy buenas. Hay un público muy enterado de lo que es la movilidad eléctrica; ya existe una cultura, hay clientes de Tesla y mucha gente muy informada de la marca. Hay personas que pusieron o van a poner la orden (de compra) sin siquiera ver el auto, porque conocen la marca y saben lo buenos que somos. Entonces al mirar a Uruguay en general, vemos el impacto que han tenido los autos eléctricos últimamente y su red de carga, por lo que es un mercado muy atractivo.

-¿Cómo fue el nivel de ventas en los primeros días?

-Lanzamos nuestro configurador online. Tesla tiene la particularidad de que podés entrar directamente a la página web Tesla.com, ir a la sección de Uruguay y comprar cualquiera de los dos vehículos que estamos ofreciendo, el Model 3 y el Model Y. Hubo mucha gente interesada y otras personas se acercaron a Punta Carretas también para hacer preguntas y ver los modelos. Nuestro vehículo más exitoso es el Y, es el auto eléctrico más vendido del mundo. El Model 3, el sedán deportivo, también tiene muy buena aceptación; de hecho, yo tengo uno. El Model Y es para familias y tiene un precio de entrada muy bueno para el mercado. En Uruguay, un vehículo (Tesla) se puede adquirir desde el hogar, con sus propias configuraciones y una tarjeta de crédito. Las primeras entregas se harán entre noviembre y diciembre. Depende mucho de la logística marítima, porque los vehículos vendrán desde la fábrica que tenemos en Shanghái, China.

-¿Cómo lograron esos precios?

-Entendemos que el mercado en América Latina es muy sensible al precio y, como nuestra misión es crear un mundo de abundancia sostenible, queremos llegar a más personas.

Tesla Uruguay. Los primeros vehículos comprados estarán llegando entre noviembre y diciembre de este año. Foto: Estefanía Leal

-¿Cómo ve la política del gobierno uruguayo de ir quitando incentivos fiscales de la compra de vehículos eléctricos?

-En todos los países que vemos, estos incentivos sobre los autos eléctricos han ido bajando naturalmente. Cuando Tesla decide entrar a un mercado nuevo, lo hace con un plan de largo plazo. La marca no entra por un par de años y nada más. Apostamos por el país y por crecer con él.

-En los países donde opera, Tesla también instala cargadores equipados con tecnología propia. ¿Qué planes tienen al respecto para Uruguay?

-Cuando entramos a un país, no lo hacemos solo con la venta de autos, porque creemos que nuestro ecosistema es mucho más grande. Vamos a contribuir con el parque de cargadores que ya tiene Uruguay y esperamos dar así una mejor experiencia a los usuarios de autos eléctricos.

-¿Cuántos cargadores van a instalar?

-Será acorde a la demanda. Lo que hacemos normalmente es empezar con algunos y vamos viendo cómo se evoluciona. Evaluaremos datos y parámetros, por ejemplo cuánto tiempo espera un cliente para cargar. Ahora estamos investigando lugares. Vamos a empezar por Montevideo, porque el mayor porcentaje de población de Uruguay está en la capital y sus alrededores. En función de las rutas más «calientes», instalaremos más.

-En la web se puede ver el Cybertruck, pero todavía no está disponible para comprar en Uruguay. ¿Está en los planes lanzarlo este año?

-Decidimos entrar con los modelos en función de la demanda que sabemos que existe en el país. Por ejemplo, el Model 3 que trajimos tiene una de las configuraciones más interesantes: la de largo alcance, con hasta 750 kilómetros de autonomía, lo que permite recorrer el país de punta a punta con una carga. Apuntamos a ofrecer lo que necesita el país. Sin embargo, no cerramos la puerta a nada. Una vez que nos posicionemos, empezaremos a evolucionar en función de cómo se comporte el mercado.

Tesla Uruguay. Los vehículos se pueden ver en Punta Carretas. Foto: Estefanía Leal

-¿Cuáles son los planes a nivel de servicio técnico?

-Tesla entra a Uruguay no solo a vender autos. También llega con su servicio de entrega, servicio y repuestos oficiales, y técnicos propios, entrenados por nosotros. Vamos a tener un espacio físico donde haremos las entregas y brindaremos nuestro service. Estamos definiendo los detalles y evaluando dónde se ubicará.

-En Uruguay hay varios usuarios de Tesla que tienen sus autos porque los importaron directamente. ¿Cómo considerará Tesla Uruguay a esos clientes?

-Sabemos que quienes han comprado un Tesla en Uruguay están muy comprometidos con la marca. Pero como sus modelos fueron importados por una vía distinta, evaluaremos caso a caso qué necesita cada uno y cómo ayudarlos, por ejemplo, para acceder al service oficial. Vamos a analizar qué modelos existen y veremos (cómo atenderlos).