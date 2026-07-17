"Tesla ahora en Uruguay": el mensaje de Elon Musk sobre la llegada de la compañía al país

El magnate Elon Musk publicó este jueves un posteo en su cuenta de la red social X donde anunció que la empresa Tesla —de la que es propietario— ya se encuentra operando en Uruguay.

Tesla now in Uruguay https://t.co/ERx146wPK7 — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2026

"Tesla ahora en Uruguay", escribió Musk.

El anuncio de la llegada de Tesla

Tesla anunció a principios de este mes su llegada oficial a Uruguay. Lo hizo a través de un comunicado al que accedió El Empresario en el que expresa que se trata de un "nuevo hito en su plan de expansión por América Latina" que refuerza "su misión de acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible y un futuro de mayor abundancia".

Según la compañía de vehículos eléctricos fundada por Elon Musk, la elección por Uruguay se debe a que el país se consolidó en la adopción de vehículos eléctricos. "Tesla busca acercar su innovador ecosistema tecnológico a un mercado que se ha consolidado como uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos", explica la empresa.

Edificio de Tesla. Foto: EFE.

"Fundada en 2003, Tesla diseña, fabrica y comercializa vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, productos solares y tecnologías impulsadas por inteligencia artificial enfocadas en autonomía y robótica. A diferencia de los fabricantes de automóviles tradicionales, Tesla es una empresa tecnológica integrada verticalmente que desarrolla tanto hardware como software a gran escala, impulsando innovaciones en transporte, energía y automatización inteligente. Sus productos están diseñados para mejorar la vida de las personas y acelerar la transición del mundo hacia un futuro más sostenible. Al integrar hardware, software, inteligencia artificial y robótica avanzada, Tesla contribuye a crear un mundo más seguro, limpio, inteligente y agradable", dice el comunicado.

La compañía ha venido ampliando su presencia en los mercados de América Latina y, en noviembre de 2025, inició operaciones en Colombia, marcando el paso más reciente y significativo dentro de su estrategia de expansión regional.