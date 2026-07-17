Tesla Uruguay ya está operativo y ya se pueden adquirir dos modelos a través de su web

Tras el anuncio que hizo el multimillonario Elon Musk este jueves en la red X: "Tesla ahora en Uruguay", finalmente Tesla Uruguay está operativo en el país.

La empresa de vehículos eléctricos lanzó la web oficial de la marca donde, además de datos de la compañía y varios productos, ya se pueden adquirir dos modelos: Model 3 y Model Y.

Del primero están disponibles tres versiones: Normal (US$ 32.999), Premium (US$ 37.999) y Performance (US$ 49.999), mientras que en el segundo figura el Model Y Premium en dos versiones: Rear-Wheel Drive (US$ 36.490) y Longe Rage Rear-Wheel Drive (US$ 41.490).

En la plataforma también se puede ver publicado su icónico modelo Cybertruck, pero solo para consultas.

Tesla Uruguay. A traves de la web oficial, ya se pueden adquirir dos modelos de la marca.

La puesta en marcha de la venta llegó tan solo algunos días después de que la empresa hiciera el anuncio oficial de su desembarco a través de un comunicado al que accedió El Empresario. En ese momento expresó que comenzar a operar en Uruguay es un "nuevo hito en su plan de expansión por América Latina" que refuerza "su misión de acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible y un futuro de mayor abundancia".

Según la compañía de vehículos eléctricos fundada por Elon Musk, la elección por Uruguay se debe a que el país se consolidó en la adopción de vehículos eléctricos. "Tesla busca acercar su innovador ecosistema tecnológico a un mercado que se ha consolidado como uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos", explica la empresa.