"Podemos ser Blockbuster o Netflix": la advertencia de Ancap ante el boom de los autos eléctricos

Debido al crecimiento del mercado automotor eléctrico, la petrolera Ancap tiene previsto que a partir de 2029 el consumo de combustible en Uruguay disminuya, por lo que proyecta exportar a la región. “Podemos elegir ser Blockbuster o convertirnos en Netflix”, dijo la presidenta de Ancap, Cecilia San Román y reconoció que esto y la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) puede implicar una reducción de la plantilla del ente.

La presidenta de Ancap sostuvo que si el parque automotor fuera, en su mayoría, eléctrico, “se nos empieza a desbalancear la refinería”. “Con la regulación actual de Imesi (Impuesto Específico Interno) y con el nuevo anuncio para el 2027, estaríamos viendo un pico de consumo entre 2027 y 2029”, sostuvo San Román en diálogo con el programa radial “¿Quién es quién?” (Diamante FM) y agregó que se espera que a partir de 2029 Ancap registre un excedente de combustible que no podrá vender al mercado interno.

Un decreto del Poder Ejecutivo estableció cambios en el Imesi a los autos eléctricos a partir de 2027. La mayoría de los vehículos comercializados en Uruguay seguirán exonerados, pero en aquellos que superan los US$ 30.000 de valor en el mercado pagarán un Imesi en dos franjas de 5% y 9% (esta última para los de mayor precio). En el caso de los vehículos híbridos, el porcentaje se aplicará en función de la cilindrada.

“Tenemos un mercado regional no abastecido que precisa de derivados”, dijo San Román, por lo que Ancap podría comercializar el sobrante de combustible a Brasil, Paraguay y Argentina. “Si nosotros dejamos de abastecer el mercado nacional, tenemos que seguir con exportación a la región”, dijo y agregó: “Tenemos que ir cambiando cabezas (...) Podemos elegir ser Blockbuster o convertirnos en Netflix”.

La llegada de nuevos competidores al mercado eléctrico también representa una modificación en los precios del mercado. “Tal vez haya una incorporación aún más aguda de vehículos eléctricos”, dijo San Román en relación a los efectos que puede tener el sector con el desembarco de Tesla en Uruguay.

Por otra parte, la presidenta de la empresa pública se refirió a la posibilidad de fusionarse con UTE debido al vínculo con la electromovilidad. “Creo que en algún futuro vamos a llegar a ser una empresa de energía”, dijo San Román y agregó que las áreas más predispuestas a una fusión son las administrativas y comerciales. “En la expertise de la industria, hay gente formada ingenieros químicos para hacer la parte molecular y hay ingenieros eléctricos para hacer la parte eléctrica”, aclaró.

Esta es una discusión histórica entre las empresas públicas uruguayas pero San Román aseguró: “Ahora estoy mucho más preocupada por nuestros activos deteriorados con falta de inversión (en referencial al Pórtland) y en el desarrollo de la exploración” petrolera. “Apunto mucho a tener nuestros propios combustibles por un tema de seguridad energética y soberanía”, agregó.

Estaciones de servicio

San Román también se refirió al rol de los estacioneros en el auge de la movilidad eléctrica y sostuvo que si bien toda transición implica un cambio en el empleo, “la intención (de Ancap) es no dejar a nadie a pie”.

La jerarca aseguró que existen unos 7.700 empleados en estaciones de servicio. “Va a llegar el momento en que va a reducirlo (al personal), es una reducción de costos”, dijo ante la posibilidad de un autodespacho en estaciones de servicio para cargar combustible, aunque reconoció que no es un plan previsto para este período de gobierno. “Estamos en un proceso de incorporación de la energía eléctrica en nuestras estaciones, aprendiendo a manejarlas. No es el mejor momento para estar reduciendo personal”, agregó.

Persona echando combustible a su auto en un surtidor. Foto: Canva.

Algunas estaciones de servicio cuentan con cargadores eléctricos, lo que implica una mayor circulación de gente en los locales. San Román señaló que las estaciones “están apuntando a ser un centro de servicios” ya que “su negocio no es el despacho de energía. Todo lo que va alrededor de la estación es lo que ahora tiene valor”.

Inteligencia Artificial

San Román sostuvo que uno de los costos principales a la hora de fijar el precio del litro de combustible para exportar es el costo salarial, por lo que la empresa se encuentra trabajando en proyectos de digitalización con el objetivo de automatizar tareas en la refinería de La Teja. “Hay refinerías que trabajan con menos gente, pero eso también va a ser un paso que se va a tener que ir haciendo gradualmente e irnos pasando a lo que es automatización, incorporación de la IA en algunos aspectos”, dijo.

Esta implementación implicaría una reducción de cantidad de personal en las plantas y “un cambio en las condiciones en las plantas del interior”. Si bien San Román aseguró que la empresa aún no tiene cuantificada la cantidad de personal del que se podría prescindir durante una primera etapa, sostuvo que Ancap se encuentra “en una revisión de perfiles de cargos”.

San Román reconoció que para el sector sindical “es difícil” aunque insistió con el paralelismo entre el negocio del videoclub Blockbuster que se declaró en quiebra tras la llegada de la plataforma Netflix. En ese sentido, la presidenta de la petrolera hizo referencia al negocio del Pórtland que arroja pérdidas desde 1999. “Si seguimos haciendo lo mismo de siempre, ya sabemos cómo terminamos”, señaló.

Refinería de La Teja

“Siempre decimos que nuestro país no está industrializado, que no le agregamos valor a ninguna materia prima. Encima estamos agregando valor a una materia prima que importamos”, dijo en referencia al proceso de refinado de petróleo crudo que se realiza en La Teja.

Refinería de La Teja Foto: Estefanía Leal.

San Román sostuvo que la automatización de tareas significa una mirada hacia el final del proceso de refinado, que según aseguró, resultaría en productos “que cotizan diferente en el mercado exterior”. La jerarca explicó que a través de las nuevas herramientas digitales se podrá producir una cantidad de combustible determinada con antelación en función de la demanda que se registre durante algunas épocas del año.

Sin embargo, esto implica un ajuste en varios sectores, entre los que se destaca la logística. La terminal de Ancap en José Ignacio (Maldonado) cuenta con descarga de barcos de mayor porte y profundidad, mientras que la refinería de La Teja permite la llegada de barcos de menor calado de entre siete y ocho metros de dragado aunque con un importante mantenimiento. “Vamos quedando afuera del mercado porque esos barcos pequeños van desapareciendo”, dijo.

Las terminales de Ancap en Montevideo y Maldonado se conectan a través de un ducto para transportar petróleo crudo y combustibles refinados, mientras que al resto del interior se abastece a través del ferrocarril central. San Román sostuvo que la empresa está analizando la posibilidad de conectar Montevideo con los departamentos de Durazno y Treinta y Tres a través de un ducto.