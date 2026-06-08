Cómo está Christian Eriksen hoy, tras el desmayo sufrido en el último amistoso con Dinamarca previo al Mundial

El mediocampista de Dinamarca Christian Eriksen se encuentra bien tras el desmayo sufrido en el amistoso contra Ucrania y se espera que sea dado de alta pronto, informó este lunes la Federación de Fútbol Danesa (DBU).

"Hablé con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y de buen ánimo. Contamos con que pronto sea dado de alta y regrese a casa", señaló el médico de la selección danesa, Morten Boesen, en un comunicado publicado en la red social X.

Eriksen, que milita en el Wolfsburgo alemán y lleva un marcapasos desde que sufrió un incidente similar en la Eurocopa 2021, se desplomó a la hora de juego durante el partido amistoso contra Ucrania, salió del campo por su propio pie y fue evacuado del terreno de juego consciente para ser trasladado al Hospital Universitario de Odense (sur).

"Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él", había informado Boesen la víspera.

En el minuto 65, Eriksen se llevó la mano al pecho y cayó al suelo, lo que provocó que el árbitro reclamase la presencia de los médicos.

El futbolista, de 34 años, fue atendido sobre el césped y fue evacuado en camilla, y el partido se suspendió de forma definitiva minutos después.

Eriksen ya sufrió un problema cardíaco en el encuentro de la Eurocopa del 2021 contra Finlandia y después reanudó su carrera con ciertas precauciones y cuidados. El internacional danés lleva un desfribrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos.

El médico de Dinamarca habló tras el nuevo desmayo de Eriksen

La preocupación invade a los jugadores de Dinamarca tras el desmayo de Eriksen en el partido ante Ucrania. Foto: EFE

“Christian se encuentra bien y salió del campo por sus propios medios. Por lo que vea, el marcapasos funciona correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó rápidamente y nos pusimos en contacto con él enseguida. Ahora necesita someterse a más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente. Estamos en contacto con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que estaba bien”, expresó Morten Boesen, médico de la selección danesa.

EFE.

