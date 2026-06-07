Christian Eriksen volvió a desmayarse en pleno partido durante amistoso de Dinamarca: el parte médico

El danés Christian Eriksen volvió a sufrir un desmayo en pleno partido con su selección de Dinamarca en el encuentro amistoso contra Ucrania, y fue evacuado del terreno de juego "consciente", según informó la federación de su país.

El centrocampista de 34 años, que milita en el Wolfsburgo alemán, que descendió esta temporada en la Bundesliga, ya había sufrido un desplome en pleno partido en el 2021, en la fase final de la Eurocopa, en el compromiso ante Finlandia.

Este domingo el jugador se desmayó durante el partido de la selección de Dinamarca contra Ucrania, en Odense, y que terminó suspendido cuando los daneses ganaban 2-1. Pasada la hora de partido, el jugador se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. El árbitro reclamó la presencia de los médicos y por protocolo la transmisión oficial mostró lo que sucedía, pero con distancia.

El futbolista, de 34 años, fue atendido sobre el césped y fue evacuado en camilla. Después, el partido se suspendió definitivamente a pesar de que Christian Eriksen ya había dado síntomas de mejoría y fue retirado consciente.

El jugador "está consciente y relativamente bien, dadas las circunstancias", indicó la Federación de Dinamarca. Eriksen ya sufrió un problema cardíaco en el encuentro de la Eurocopa del 2021, en el partido contra Finlandia y después reanudó su carrera con ciertas precauciones y cuidados. Tras aquella arritmia ventricular, que provoca una alteración del ritmo cardíaco y hace que le corazón no pueda bombear la cantidad de sangre necesaria, Eriksen lleva un desfribrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos.

“Eriksen”



Porque el jugador danés se desplomó en el suelo mientras se disputaba el amistoso entre Dinamarca y Ucrania. pic.twitter.com/xGPseWHa5y — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) June 7, 2026

El médico de Dinamarca habló tras el nuevo desmayo de Eriksen

“Christian se encuentra bien y salió del campo por sus propios medios. Por lo que vea, el marcapasos funciona correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó rápidamente y nos pusimos en contacto con él enseguida. Ahora necesita someterse a más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente. Estamos en contacto con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que estaba bien”, expresó Morten Boesen, médico de la selección danesa.