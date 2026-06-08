Mauro Arambarri está cada vez más cerca de River Plate: cuál es la situación del uruguayo del Getafe

Después de 10 años en el fútbol de Europa, la carrera de Mauro Arambarri podría dar un giro y regresar a Sudamérica. El volante del Getafe, de gran temporada en LaLiga de España, está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador de River Plate que inicia una renovación en su plantel de cara al segundo semestre.

Arambarri, hizo las formativas en Defensor Sporting y jugó tres años en la Primera División hasta que dio el salto al Viejo Continente para sumarse al Girondins de Burdeos de la Ligue 1. Sin demasiada continuidad en Francia, llegó al Getafe y el resto es historia.

El salteño, de 30 años, lleva disputados 287 partidos con el equipo azulón habiendo convertido 22 goles y brindado 14 asistencias; siempre fue un volante con mucha llegada al área rival. En el Getafe las vivió todas, desde una difícil lesión de meniscos y ligamentos hasta grandes temporadas como la que acaba de terminar.

El equipo azulón terminó séptimo en LaLiga de España y se ganó un lugar en la UEFA Conference League con muy buena participación de los uruguayos, a los que el entrenador José Bordalás les saca un buen rédito. Juan Sebastián Boselli se acopló muy bien a la defensa y Mauro Arambarri terminó siendo uno de los goleadores del equipo con seis tantos al igual que Martín Satriano.

Pese a la gran temporada y a la clasificación de vuelta a competencias europeas, Arambarri estaría decidido a cambiar el rumbo de su carrera y regresar a Sudamérica luego de 10 años en el viejo continente. Su contrato con Getafe vence el próximo 30 de junio. Según pudo saber Ovación con fuentes del entorno del jugador, su llegada a River Plate está concretada en un 95% aunque aún no está hecho.

El equipo Millonario, bajo el mando de Eduardo Coudet luego de la salida de Marcelo Gallardo, comenzará una gran renovación en su plantel y Mauro Arambarri es uno de los apuntados para el esquema del nuevo River del Chacho, que tendrá actividad local y Copa Sudamericana una vez finalizado el Mundial 2026.

"Vamos a ser muy agresivos en este mercado de pases, pero no solo en incorporaciones, sino también en salidas. Hemos instruido al director deportivo para que habilete la salida de 15 jugadores", adelantó Stefano Di Carlo, presidente del club, en entrevista con ESPN.

Entre los jugadores a los que se le buscaría salida aparecen nombres fuertes como Juan Fernando Quintero, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Maximiliano Salas y el ecuatoriano Kendry Páez. Además de otros futbolistas como Ezequiel Centurión, arquero, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Kevin Castaño, Guiliano Galoppo, Santiago Lencina, Ian Subiabre, y Matías Galarza.