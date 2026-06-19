Este sábado volverá a abrir la Casa Natal de Artigas: la IMM la había inaugurado en 2024, pero en 2025 ya cerró

La Casa Natal de José Gervasio Artigas, en la Ciudad Vieja, volverá a abrir al público a partir de este sábado, tras la conmemoración del 262º aniversario del nacimiento del prócer.

El edificio patrimonial había sido recuperado e inaugurado como centro cultural apenas dos años atrás, en 2024, con la presencia de la exintendenta Carolina Cosse. En aquel entonces, la comuna celebró los 300 años de Montevideo; abrir la casa donde vivió la familia de Artigas —una de las que fundó la ciudad— era un hito.

Sin embargo, para octubre de 2025, el edificio en la esquina de Colón y Cerrito ya había cerrado.

En junio de 2024, la entonces alcaldesa Silvana Pissano dijo que con la recuperación del edificio se estaba saldando “una deuda que Montevideo tenía con su historia”.

Una nota de El País recordaba que la intención de que el inmueble pasara a manos del Estado tenía, por lo menos, seis décadas. En 1964, en el bicentenario del nacimiento de Artigas, el entonces ministro de Instrucción Pública y Previsión Social, Juan Pivel Devoto, había recomendado la expropiación del llamado “Solar de Artigas”.

Pero eso sucedió recién en 2019, después de que el edificio tuviera varias vidas: fue una almacén, también una fonda y luego un bar. Y el 19 de junio de 2024 abrió sus puertas como centro cultural y museo.

Según informó el Municipio B en su momento, se hicieron trabajos arqueológicos que "permitieron recuperar todos los vestigios encontrados, entre ellos, el núcleo de muros de cimientos pertenecientes a la vivienda".

La alcaldía destacó que los cimientos de la construcción del siglo XVIII no habían sido destruidos pese a la "superposición" de construcciones posteriores en el siglo XIX. También señaló que se habían hallado "elementos de uso en la vida cotidiana de quienes vivieron allí".

Tras una inversión de un millón de dólares, el centro cultural se lanzó como un espacio de "difusión y exposición" donde conocer la vida de Artigas, pero también la cotidianidad de la ciudad a lo largo de su historia.

Silvana Pisano, Federico Graña y Carolina Cosse en la inauguracion del nuevo Espacio Patrimonial Casa Natal de Artigas, vivienda en la que nacio Jose Gervasio Artigas ubicada en Cerrito y Colon, en la Ciudad Vieja de Montevideo, ND 20240619, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Cerró al año siguiente

Pero en diciembre de 2025, ya con Mario Bergara como intendente, Búsqueda informó que el edificio estaba abierto solo para instituciones educativas con agenda previa.

El director de Artes y Ciencias de la intendencia, Alejandro Nión, explicó entonces que la casa había funcionado abierta al público hasta octubre de ese año. Lo que cambió la situación fue la renuncia del coordinador del centro cultural, una figura similar a la de un director de museo.

"Nosotros no cerramos la casa de Artigas. Cuando comenzamos nos encontramos con un funcionamiento con una coordinadora y una agenda de visitas guiadas y apertura al público", dijo el jerarca.

"Tenemos previsto para enero incorporar la agenda de visitas de cruceros y, antes de fin de año, poder citar a la comisión, designar al coordinador o la coordinadora con perspectivas de tener un funcionamiento normal de la casa de Artigas", continuó en esa instancia.

Más allá de la intendencia, el espacio tiene una gobernanza colectiva con el municipio, la Comisión Honoraria Pro Solar de Artigas y otras organizaciones sociales.

Nota por obras de remodelacion de la Casa en la que nacio Jose Gervasio Artigas, vienda ubicada en Cerrito y Colon donde se inaugurara el nuevo Espacio Patrimonial Casa Natal de Artigas, en la Ciudad Vieja de Montevideo, ND 20240611, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

La reapertura

Ahora, desde la intendencia dijeron a El País que la casa volverá a abrir a partir de este sábado. Con la situación del coordinador ya solucionada, explicaron que el espacio permaneció cerrado porque se estaba diagramando la programación que se ofrecerá tras el aniversario del natalicio de Artigas.

La comuna lleva un par de meses realizando mensualmente "Sábados en Ciudad Vieja" —una propuesta que combina actividades culturales y gastronómicas para potenciar el barrio histórico— y este fin de semana hará una edición especial en homenaje al prócer.

En la casa natal se ofrecerá una charla a las 11:30 a cargo de Alejandro Sánchez, del Centro Artiguista Oriental y Regional. Luego, el inmueble permanecerá abierto hasta las 17:00. A partir de la semana siguiente, el espacio abrirá al público de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00.

La intendencia firmará un convenio con el Centro Artiguista Oriental y Regional, que se encargará de la coordinación académica de talleres y otras propuestas.