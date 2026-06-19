Hallaron el cuerpo de un hombre con los pies atados en Escollera Sarandí: llevaba varios días muerto

Hallaron el cuerpo de un hombre mayor de edad, con los pies atados, entre las rocas en Escollera Sarandí. Según confirmaron fuentes de Fiscalía a El País, se realizarán las pericias para establecer si pasa a investigarse como un homicidio.

Tres pescadores fueron los que encontraron al hombre este viernes, en avanzado estado de descomposición, lo que da a entender que llevaba varios días muertos, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de la investigación.

Tras el hallazgo, fue notificada la Fiscalía de 10° Turno. La fiscal ordenó las pericias de rigor: causa y fecha de muerte, relevamiento de cámaras y posibles testigos y análisis de la escena por parte de Policía Científica. También dispuso el análisis forense.

Mataron a un adolescente de 17 años en Cerro

Un adolescente de 17 años murió este jueves por la noche tras ser acribillado en la puerta de su casa, entre las calles Polonia y Barcelona, en el Cerro de Montevideo. La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Según información policial primaria, el menor ingresó sobre las 21:10 al Hospital del Cerro herido de gravedad y fue derivado a block quirúrgico, pero murió minutos después, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Patrullero de Policía Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Un testigo manifestó que se encontraba en su domicilio cuando escucho varias detonaciones. Al salir, observo al adolescente herido en la calle y decidió trasladarlo de inmediato al hospital.

En la escena del ataque incautar cartuchos de revólver calibre 38. Además, registros de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior permitieron observar el incidente y la huida del presunto autor. La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios que buscar ahora dar con los autores del crimen.