Suprema Corte inició sumario a jueza del caso Jonathan Correa, adolescente de 15 años asesinado por su padre

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Doris Morales, confirmó el inicio de un sumario a la jueza Rossana Re Fraschini, la magistrada que actuó en el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre a principios de marzo.

Morales concurrió el pasado martes a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados tras un pedido de los legisladores colorados Felipe Schipani y Conrado Rodríguez, para dar explicaciones sobre el caso y la actuación del Poder Judicial.

A la salida, Morales detalló en una rueda de prensa que las consultas formuladas por los legisladores estaban vinculadas a la actuación de la jueza del caso.

"Las respuestas fueron lo que hizo el Poder Judicial, y qué juezas actuaron en las dos denuncias que hubo, y cómo actuó posterirmente la SCJ, que hizo una investigación administrativa y el inicio de un sumario que está bajo secreto", detalló Morales, en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10).

Según detalló la jerarca, la investigación administrativa de la SCJ arrojó que "se debía iniciar un sumario" a Re Fraschini. Aún así, aclaró que no están "prejuzgando de que hubo deficiencias o una mala actuación".

"El sumario es un procedimiento que se lleva a cabo para determinar si efectivamente se actuó en forma incorrecta, y si eso determina una sanción y de qué tipo", acotó.

El caso

El padre de Jonathan Correa fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica agravados y un delito de homicidio especialmente agravado.

Según relató la fiscal de Homicidios Sabrina Flores durante la audiencia, a la que accedió El País, el hombre llevaba tiempo ejerciendo violencia física sobre el adolescente. En la noche del hecho, a raíz de una discusión entre ambos, el padre lo habría golpeado con puños y patadas.

Fiscal Sabrina Flores luego de audiencia de formalización del gerente de Vertical Skies Foto: Florencia Cruz/El País

De la autopsia surge que también lo golpeó con un objeto que pudo haber sido “un cable o un cinturón”. Luego de la golpiza, el agresor se fue a acostar y mandó a su hijo a hacer lo mismo. Durante la madrugada el hombre se despertó y vio que el adolescente no respondía y que parecía ya no tener signos vitales, por lo que intentó esconder el cuerpo arrojándolo a una cuneta.

“Eran tantas las lesiones internas que no se pudo constatar dónde había iniciado el sangrado”, expresó el equipo fiscal durante la audiencia y describió que el cuerpo del joven había quedado “morado” de tanta violencia prolongada en el tiempo.