"Es espantoso": Orsi lamentó crimen de adolescente de 15 años y señaló que "el Estado no lo resolvió a tiempo"

El presidente de la República Yamandú Orsi señaló este jueves que el asesinato de Jonathan Correa, de 15 años, en manos de su padre "es espantoso" y terrible". El asesinato a golpes, que el hombre luego intentó ocultar tirando el cuerpo de su hijo en una cuneta, llevó a conocer que el joven creció en un ambiente de violencia que ya había sido denunciado.

"En primer lugar, la muerte de un niño nos parte el corazón, de esa forma además, una muerte violenta. En segundo lugar, la vida de esos niños es otro dolor, otro golpe que recibimos. Cuando hay un desenlace de ese tipo lo más probable es que haya habido una historia tan terrible como real", aseveró el mandatario.

En ese sentido, otro aspecto "negativo", según Orsi "es cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo". "El ministro (Carlos Negro, de Interior) fue muy claro. Existen los protocolos, existen formas de trabajo. Las maestras están ahí, en primera línea, dando la primera señal. Evidentemente acá se está investigando, por parte de distintos organismos del Estado, cuáles fueron los errores o la omisión", aseguró.

"La Justicia está haciendo su trabajo. Hoy de tarde tenemos gabinete de infancia y revisaremos algunos protocolos", añadió. El mandatario expresó que "existen mecanismos, pero muchas veces fallamos nosotros. Ojalá encontremos formas para hacer más ágil todo y eso debe existir".

"Se precisa mucho trabajo, tiempo, estar muy atentos a lo que pasa, creo que a veces no se presta la atención. Todo aparenta a que algo falló, quizás sea algo de los protocolos, pero también quizás sea una especie de dato más y no se le haya dado la relevancia que tenía", concluyó.

Organismos revisan procedimientos

Tal como informara El País este martes, distintos organismos estatales se encuentran revisando procedimientos internos para encontrar cuáles fueron las fallas que no permitieron llegar a tiempo a atender la situación del adolescente de 15 años.

"No es momento todavía de generar evaluaciones de qué podríamos haber hecho mejor. Sí está claro que había denuncias de la institución educativa, las que se hicieron el año pasado. Estaba muy claro que era una situación que la institución venía siguiendo, con un desenlace que no era el que nadie quería", afirmó este lunes en rueda de prensa el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, quien aseguró que la denuncia "no tuvo la resolución que esperaba el sistema educativo".

A partir de su declaración se pudo conocer que la UTU de Flor de Maroñas, a la que asistía Jonathan, presentó una denuncia policial a fines de noviembre de 2025, luego de que algunos docentes y compañeros lo vieran con hematomas en su cuerpo.

"La denunciante manifestó haber constatado posibles lesiones en las rodillas del adolescente, lo que motivó la denuncia ante una posible situación de violencia doméstica", comunicaron desde el Ministerio del Interior a El País.

En ese momento se encontraba de turno el fiscal de Violencia Doméstica y de Género Luis Pacheco, quien dispuso indagar a los padres y recoger la declaración de familiares. Fuentes de Fiscalía dijeron a El País que el caso no volvió a ser asignado a Pacheco, por lo que actualmente se encuentran en una investigación interna para determinar qué ocurrió tras esas actuaciones.

Por otra parte, desde el Poder Judicial aseguraron que, tras la denuncia presentada por el centro educativo, la jueza Rossana De Fraschini ordenó que el INAU abordara la situación, que se informara a Fiscalía y que se elevaran antecedentes. "El juzgado puede oficiar al INAU directamente o la Policía informar al INAU la resolución que tomó la jueza. Las dos vías son válidas", explicaron, pero aseguraron que esto "nunca se llegó a tramitar como causa judicial porque no se elevaron los antecedentes como dispuso la jueza". Por este motivo, se entiende que pudo haber existido una falla administrativa.

Desde el Ministerio del Interior aseguraron que "se investigan las actuaciones" y que se está revisando "si existe una orden que recaiga en la Policía", para así determinar posibles responsabilidades.