Negro respaldó accionar policial en el operativo del Borro y dijo que las cámaras aportan "gran tranquilidad"

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió este jueves a la actuación de la Policía en el marco de un allanamiento realizado en el barrio Borro, donde un adolescente de 16 años falleció. Según informó el Ministerio del Interior, el joven estaba armado y apuntó a los efectivos que entraron a su casa durante el allanamiento. Uno de los agentes abrió fuego hiriendo al menor, que perdió la vida tras ser trasladado a una policlínica.

En una conferencia de prensa, posterior a su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de Diputados, Negro dijo que el allanamiento fue habilitado por la Justicia, y que en total se realizaron cuatro operativos: tres de ellos en el barrio Borro y otro en La Chancha.

"En uno [de los allanamientos] en el barrio Borro, la policía entró con cámaras GoPro, lo que permitió un registro acabado de todo lo que ocurrió hoy en la mañana, por lo que ese dato nos da una gran tranquilidad respecto del procedimiento policial, de la acción del policía que dispara al adolescente, y vamos a esperar a la resolución de la Justicia", dijo Negro.

Madre del joven abatido en el barrio Borro durante un allanamiento. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Sostuvo que más allá de este episodio, en la casa que fue allanada se incautaron armas de fuego y cargadores modificados para aumentar el poder de fuego. Además, detalló que las armas incautadas tenían su numeración borrada.

Negro reiteró que la cartera tiene "la ventaja" de contar con la filmación "que va a dar absoluta luz sobre el caso". Aún así, dijo que no puede adelantar el contenido de lo registrado, ya que "está en poder y en la reserva de Fiscalía".

Incidentes en el Borro tras la muerte de un adolescente y la versión de la familia

Tras la muerte del adolescente, se desataron incidentes entre efectivos de la Guardia Republicana y vecinos de la zona del barrio Borro. De acuerdo a lo que pudo constatar El País, la Policía lanzó balas de goma a los vecinos, que por su parte arrojaron piedras a los efectivos. Muchos de los involucrados en la trifulca eran adolescentes.

Sobre la una y media de la tarde del jueves la Policía se retiró del lugar. Algunos de los vecinos que participaron de los disturbios lanzaron amenazas a la prensa presente en el lugar.

Incidentes en el barrio Borro tras la muerte de un adolescente durante un allanamiento. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Según la información policial emitida por el Ministerio del Interior, el joven estaba armado y apuntó con los efectivos que entraron a su casa durante allanamiento. Uno de los agentes abrió fuego, hiriendo al menor, que fue trasladado a la Policlínica Capitán Tula, donde falleció.

Sin embargo, la versión de los familiares es otra: aseguran que el menor no estaba armado, sino que estaba durmiendo cuando la Policía ingresó a la casa y que los efectivos le dispararon sin justificación.

Padre del joven abatido: "Lo mataron como a un perro"

El padre del menor afirmó que los agentes "entraron de pesados" a la vivienda. "Yo siento cinco disparos y escucho los gritos de él (su hijo). Me dijeron que era un compañero de ellos que estaba herido. Cuando miro por la ventana veo como lo agarran de las patas y lo tiran para arriba de la camioneta", relató, visiblemente afectado, en rueda prensa.

Incidentes en el barrio Borro tras la muerte de un adolescente durante un allanamiento. Foto: Leonardo Mainé/El País.

"Vino de mañana la Policía. Salió por el fondo y lo mataron como a un perro, estaba durmiendo. Ni siquiera estaba robando", agregó. En las imágenes captadas por Subrayado (Canal 10) se puede ver como la madre del joven se descompensa y cae al suelo.

El padre del joven afirmó no saber porqué la Policía había allanado su casa. Consultado sobre el origen de las armas que se encontraron en el domicilio, explicó que una era de "cacería del tiempo de su padre" y que otra debería ser de su hijo fallecido. "La pistola sería de él. En este barrio hay que andar calzado porque están de vivos", aseguró.