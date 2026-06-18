Incidentes en el Borro tras la muerte de un adolescente en operativo policial: la familia da su versión
El joven fue abatido a disparos por la Policía en su casa. Efectivos de la Republicana lanzaron munición menos que letal a los vecinos que se concentran en la zona.
Tras la muerte de un adolescente de 16 años en el marco de un allanamiento en el barrio Borro se desataron incidentes entre efectivos de la Guardia Republicana y vecinos de la zona. Según pudo constatar Telemundo (Canal 12), los efectivos lanzaron munición no letal a las personas que se encontraban en la zona, que arrojaron piedras a la Policía.
Según la información policial emitida por el Ministerio del Interior, el joven estaba armado y apuntó con los efectivos que entraron a su casa durante allanamiento. Uno de los agentes abrió fuego, hiriendo al menor, que fue trasladado a la Policlínica Capitán Tula, donde falleció.
Sin embargo, la versión de los familiares es otra: aseguran que el menor no estaba armado, sino que estaba durmiendo cuando la Policía ingresó a la casa y que los efectivos le dispararon sin justificación.
Padre del joven abatido: "Lo mataron como a un perro"
El padre del menor afirmó que los agentes "entraron de pesados" a la vivienda. "Yo siento cinco disparos y escucho los gritos de él (su hijo). Me dijeron que era un compañero de ellos que estaba herido. Cuando miro por la ventana veo como lo agarran de las patas y lo tiran para arriba de la camioneta", relató, visiblemente afectado, en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10) y Telemundo (Canal 12).
"Vino de mañana la Policía. Salió por el fondo y lo mataron como a un perro, estaba durmiendo", agregó. En las imágenes captadas por los noticieros se puede ver como la madre del joven se descompensa y cae al suelo.
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