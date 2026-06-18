Noche violenta en Montevideo: dos hombres murieron a disparos en Ituzaingó y Villa Española

La Policía de Montevideo investiga dos homicidios ocurridos en los barrios de Ituzaingó y Villa Española durante las últimas horas. El primer incidente ocurrió cerca de las 21:45 del miércoles, según informó la Jefatura de Montevideo.

El personal policial llegó a la intersección de las calles Besares y Juan Victorica, en el barrio Ituzaingó, tras una alerta emitida por el sistema ShotSpotter. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a un hombre tendido sobre la vereda, sin aparentes signos vitales.

Fiscal. “Es evidente que las muertes ocurren en el mismo contexto”. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Un testigo del tiroteo explicó que estaba junto a la víctima cuando dos hombres que circulaban en moto se acercaron al lugar. Uno de ellos, que estaba armado, descendió del vehículo y disparó varias veces contra la víctima: en la escena se encontraron cuatro vainas de calibre 9 mm. Los atacantes se dieron a la fuga en la moto y son buscados por el Departamento de Homicidios, que trabaja bajo la órbita de Fiscalía para aclarar el caso.

El segundo homicidio tuvo lugar en la intersección de Larravide y Agaces, en el barrio Villa Española. Al igual que en el crimen cometido en el barrio Ituzaingó, los efectivos encontraron a la víctima, un hombre de 46 años, con una herida de arma de fuego en la vía pública.

La escena fue preservada para el trabajo de Policía Científica y el Departamento de Homicidios, que trabaja junto a Fiscalía. Personal de Investigaciones de la Zona Operacional II colaboró con las actuaciones y supervisó el procedimiento. Se trabaja para aclarar las circunstancias del delito y encontrar a los responsables.