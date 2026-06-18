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El País Información Policiales

Noche violenta en Montevideo: dos hombres murieron a disparos en Ituzaingó y Villa Española

Los crímenes se registraron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Ambas víctimas murieron a causa de heridas efectuadas por arma de fuego.

El País
El País
18/06/2026, 12:37
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Esquina de Besares y Juan Victoria, barrio Ituzaingó.
Esquina de Besares y Juan Victoria, barrio Ituzaingó.
Foto: Google Maps.

La Policía de Montevideo investiga dos homicidios ocurridos en los barrios de Ituzaingó y Villa Española durante las últimas horas. El primer incidente ocurrió cerca de las 21:45 del miércoles, según informó la Jefatura de Montevideo.

El personal policial llegó a la intersección de las calles Besares y Juan Victorica, en el barrio Ituzaingó, tras una alerta emitida por el sistema ShotSpotter. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a un hombre tendido sobre la vereda, sin aparentes signos vitales.

Operativo policial por el partido Nacional vs Libertad de Copa Libertadores de futbol 2024, en las inmediaciones del Estadio Parque Central de Montevideo, patrullero, auto de policia, ND 20240403, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Fiscal. “Es evidente que las muertes ocurren en el mismo contexto”.
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Un testigo del tiroteo explicó que estaba junto a la víctima cuando dos hombres que circulaban en moto se acercaron al lugar. Uno de ellos, que estaba armado, descendió del vehículo y disparó varias veces contra la víctima: en la escena se encontraron cuatro vainas de calibre 9 mm. Los atacantes se dieron a la fuga en la moto y son buscados por el Departamento de Homicidios, que trabaja bajo la órbita de Fiscalía para aclarar el caso.

El segundo homicidio tuvo lugar en la intersección de Larravide y Agaces, en el barrio Villa Española. Al igual que en el crimen cometido en el barrio Ituzaingó, los efectivos encontraron a la víctima, un hombre de 46 años, con una herida de arma de fuego en la vía pública.

La escena fue preservada para el trabajo de Policía Científica y el Departamento de Homicidios, que trabaja junto a Fiscalía. Personal de Investigaciones de la Zona Operacional II colaboró con las actuaciones y supervisó el procedimiento. Se trabaja para aclarar las circunstancias del delito y encontrar a los responsables.

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